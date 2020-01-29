武漢肺炎｜口罩供應緊張消毒重用真係得？　醫生：使用後須棄掉

武漢肺炎持續擴散，口罩成為搶手貨，不過資源有限下，有人想到以沸水、消毒火酒、陽光照曬等方法為口罩消毒之後重用，醫學會前會長蔡堅醫生接受《香港01》查詢時表示，現時外科口罩設計只可以使用一次，沒有任何方法可以令口罩消毒重用，市民不應該使用那些方法消毒以重用口罩。

口罩供應緊張，全城一罩難求，有人想到將口罩消毒後重用，但方法並不可行。（資料圖片）

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口罩供應緊張，即使有錢也不代表買得到口罩，近日流傳有人以為口罩可以不同方法消毒，以增加口罩可以使用的次數，解決口罩不足的問題；甚至有人拍到照片，指看到有人用水沖洗過大批普通口罩後晾乾，疑重用口罩。

醫學會前會長蔡堅醫生表示，口罩供應緊張，短時間脫下口罩之後繼續使用亦都是無可奈何的方法，畢竟「醫生都買唔到口罩」。（資料圖片）

蔡堅醫生回覆《香港01》查詢時指出，數十年前的確有布質口罩於使用後可經消毒重用，但現時常用的外科口罩物料只可以使用一次，使用後必須丟棄，沒有口罩消毒後重用的可能性，呼籲市民切勿嘗試。

然而不少市民曾懷疑，吃飯或喝水時短時間內脫下口罩，之後可否繼續使用。蔡堅表示理論上口罩脫下之後都應該使用新口罩，但現時口罩供應緊張，直言「我都買唔到，大家用嘅時候盡量小心，唔好掂到外邊，唔好周圍掂，唔好戴上戴落，盡可能做」，他舉例指如在非人多的環境觸摸到口罩，未必須要更換新口罩。

蔡堅續指，如上班族午膳時，可以將口罩放在原先的膠袋內，待用膳後再使用，「無其他口罩就只能夠係咁」、「醫生都買唔到口罩，無辦法」。他直言，最理想的做法是政府可以模仿澳門政府的做法，向市民提供或賣口罩，「但我哋嘅政府好似好潦倒，（應該）做到嘅嘢又做唔到」。

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