【武漢肺炎】怕寵物會感染　微博瘋傳內地飼主狠心拋貓狗下樓

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，有內地專家日前受訪表示病毒會在哺乳類動物之間傳播，呼籲加強對寵物的管理，有內媒即以「寵物會感染新型肺炎」為題報道，引起一陣「恐貓狗潮」；雖世衛曾澄清現未有相關證據，但微博昨仍瘋傳數張照片，只見上海和天津屋苑有跌死的貓狗屍體，懷疑慘遭主人從家中拋出窗外跌死。

有內媒大肆報道「貓狗感染疫情」，一度引起「恐貓狗潮」。（微博圖片）

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中國工程院院士傳染病學家、國家衞健委高級別專家組成員李蘭娟周三在央視提到，「主人要對寵物加強管理，如果寵物在外面接觸到疫情，接觸到病人，那寵物也需要監控起來」，又病毒是在哺乳動物之間傳播；後來有內媒斷章取義以「貓狗感染疫情」大肆報道。

世界衞生組織在社交平台發帖，表示目前未有證據顯示貓狗等寵物會感染新型冠狀病毒。（微博截圖）

世界衞生組織曾在facebook和微博發帖，強調目前未有證據顯示貓狗等寵物會感染今次新型冠狀病毒；《人民日報》等媒體亦立即協助澄清。然而，據微博「寵物幫萌星球」上傳的照片顯示，天津和上海有居民恐防被感染，把家貓和家犬拋下樓，又指已有警方介入調查。

昨日網上另流傳一張「緊急通告」，指西安大白楊東社區居委會要求業主「自行處置」寵物，否則一經發現會由「打狗隊進行強制捕殺」。大批網民看到貓狗慘被主人捨棄甚至殘殺，紛紛感到婉惜心痛，又痛斥「有病的是人…不是貓狗」，「自己養的沒有感情嗎」，「才說放過野生小動物，就對自己身邊的小生命下手，這是人幹的事嗎？！還有沒有點腦子和良心」。