【武漢肺炎】民眾聚賭斷正　公安槌仔打爛麻雀枱：還玩，不要命了

武漢肺炎疫情「撞正」農曆新年，不少人都取消拜年聚會，但一些人始終「手痕」難耐，內地多處的公安發現有人不戴口罩違規打麻雀，於是上門「拉人封艇」，在內蒙古的公安更當場怒砸電動麻雀枱，斥責村民「還玩，不要命了」。

網上流傳影片，公安拿着槌仔不斷打向電動麻雀枱上。（網上圖片）

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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地規定娛樂場所、麻雀館等全數停業，不過仍有人偷偷繼續打麻雀，本月29日，有人在察素齊鎮蘭燦村超市內聚賭，民警趕到達現場後發現，超市內有3桌麻雀，和2桌撲克，約有 20多人圍觀，民警將參與賭博的人帶走，聚賭的人被處以500元人民幣（約560港元）罰款，更當場銷毀麻雀枱。

除了內蒙古，內地多處包括安徽、四川内江等，都有公安禁止人民聚賭，網上流傳影片，公安拿槌仔不斷打向電動麻雀枱上，另一條片亦可見，大班聚賭的人被警方喝令蹲下，公安斥責村民「我不指望你們為國家做貢獻，但是莫添亂，害人害己，如果你們一個人感染了怎麼辦」。

內地多處包括安徽、四川内江等，都有公安禁止人民聚賭，避免交叉感染。（網上圖片）

不少網民都支持公安的做法，「砸得好」、「看的真爽」、「支持！非常時期，好好說話，那些人是不會聽的」，不過亦有人認為砸爛有點過份了，「這個不是私有財產嗎？可以砸嗎」、「毀壞別人財物違法吧」。

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