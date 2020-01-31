【武漢肺炎】網民「白烚口罩」重用　衞健委：做法不可取

甘肅蘭州一名網民杜先生最近因為買不到新口罩，竟然打算用沸水的高溫消毒口罩後重用，更將有關的影片上載至網絡，吸引大批網民關注。當地衞健委事後馬上表示否認此做法，並提醒民眾一次性的口罩不能重複使用。

網上片段顯示，杜先生將外科口罩、N95等放入注滿水的煲內放上煮食爐加熱，不時用筷子攪拌，他說：「現在藥店裏基本上是買不到口罩的，據說病毒是在（攝氏）65度以上、30分鐘內是可以殺死的，沒有辦法的辦法下，就想了這個辦法，因為那個口罩是一次性的嘛！煮過的可能效果差一點，總比不戴好吧。」

片段在網上廣傳，當地衞健委隨即否定有關說法，強調一次性口罩不能重複使用，如果是外科口罩，最好每4個小時更換一次。

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片段吸引大批網民關注，紛留言稱「為啥不可取？沸水下煮30分鐘，新冠病毒還不死？」、「微波爐轉一下可以嗎？」、「能買到誰還煮啊」、「說得輕鬆，誰不知道要換，現在口罩緊缺，扔了要去哪裏買？現在還不戴口罩不讓坐車不讓進超市等公共場所，難道不出門餓死嗎？」。

另有網民同時分享了據稱是成都市大邑縣疾控中心醫護人員自製口罩的教學影片，稱希望能幫到「一罩難求」的人。

在本港，民建聯立法會議員蔣麗芸周三（29日）晚曾在社交網站分享短片，稱若口罩短缺，市民可選擇以100度水溫「翻蒸」消毒口罩。衞生署衞生防護中心其後發文，澄清用過的口罩已沾有病菌，而沾濕了的口罩會影響效用，再次高溫消毒可能破壞口罩結構，大大減低防禦細菌病毒能力，籲市民用完口罩應對摺棄置在有蓋垃圾桶內。