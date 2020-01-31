【武漢肺炎】蔣麗芸蒸口罩論全港抽水　杜蕾斯：唔好攞安全套清蒸

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武漢肺炎肆虐，本港亦陷入口罩荒，市民紛紛四出撲口罩，但民建聯立法會議員蔣麗芸竟提議把口罩高溫蒸氣當消毒，以解燃眉之急，卻被衞生防護中心總監黃加慶直接打臉，強調外科口罩只能使用一次，不能重用。蔣麗芸言論引來網民爆笑，連安全套品牌「杜蕾斯」（Durex）都在facebook出帖「抽水」，笑言安全套亦只能一次性使用，「大家千祈唔好攞去清蒸！」。

「杜蕾斯」在facebook出帖「抽水」，笑言安全套亦只能一次性使用，「大家千祈唔好攞去清蒸！」（「杜蕾斯」fb圖片）

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「杜蕾斯」fb專頁昨日（30日）上載一張Q&A圖片，指「如何正確翻用一次性安全套？冇辦法」。帖文表示，近日坊間流傳「dom dom高溫蒸氣消毒大法，性博士 #杜Jer 重申，安全套只能供一次性使用，大家千祈唔好攞去清蒸！」，又標籤了「性女蒸得」、「唔係咩都蒸得」、「蒸蒸日上」。

帖文引來網民爆笑，大讚「咁都有得抽秋水」、「D記好波」，又言「點蒸都無用啦，水已被抽乾了」、「你唔早啲講，當年蔣生可能就係翻蒸咗個全套累事」，有人則笑言「搵個人咁大嘅蒸籠，殺精殺菌殺埋自己」。

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