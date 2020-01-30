【武漢肺炎】蔣麗芸蒸口罩論掀熱議　翁靜晶抽水力推「防毒胸罩」

武漢肺炎肆虐，全港陷「口罩荒」，民建聯立法會議員蔣麗芸facebook分享影片教把口罩高溫蒸氣當消毒解燃眉之急，被醫生狠批錯誤咪亂學。執業律師翁靜晶亦「抽水」發帖，建議「翻蒸口罩，不如新鮮奶罩」，稱當年切爾諾貝爾核電廠爆炸有外國學者發明改裝胸罩成口罩「自救」，這個建議更疑有人當真，網上流傳男子胸罩成口罩照片，引來網民瘋傳。

民建聯立法會議員蔣麗芸昨晚在facebook分享「蒸口罩」影片，引來網民嘩然。（fb「蔣麗芸議員」圖片）

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身兼衞生事務委員會主席的蔣麗芸fb分享影片，片中受訪的「傳染科博士」提出「一次性口罩蒸氣消毒法」，更指紫外線消毒碗櫃同樣有效。Ann姐稱：「當口罩供應短缺時，高溫蒸氣消毒可以解燃眉之急」，有關影片獲逾1.1萬次分享。

惟影片分享後備受質疑，蔣麗芸堅持翻蒸口罩當消毒是「沒有辦法中的辦法」，強調總比不戴口罩好，促政府解決口罩荒問題。其後多名醫生群起澄清有關做法並不可取，港大感染及傳染病中心總監何栢良、中大呼吸系統科講座教授許樹昌等均指蒸口罩並不可行，外科口罩必須用完即棄。

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衞生防護中心總監黃加慶早上在事務委員會多次回應蔣麗芸，更兜口兜面告之Ann姐：「以我所知冇呢樣嘢（蒸口罩消毒）」，惟她仍堅持「有頭髮邊個想做癩痢？有口罩誰人想再翻用？」，雖同意口罩只用一次最好，惟指相比一個口罩戴幾日，用100度高溫殺病毒也「絕非不可行」，叫不信者咪跟。

有關言論又再一次引來衞生防護中心及食物安全中心反駁，重申市民不應以任何方法消毒口罩並再使用。

一向被指「路見不平即出聲」的翁靜晶，亦在facebook「抽水」發帖，稱「翻蒸口罩，不如新鮮奶罩！」她引述烏克蘭裔美國學者博德納爾（Elena Bodnar）早年因切爾諾貝爾核電廠爆炸而構思的「防毒胸罩」，有關做法是將胸罩一分為二，在緊急時改裝成口罩使用，有關發明更曾在2009年獲得搞笑諾貝爾獎的公共衛生獎。