【武漢肺炎】網傳高溫蒸口罩驚嚇實測圖　網民：問蔣麗芸蒸幾分鐘

武漢肺炎疫情爆發掀起全港口罩搶購潮，在口罩供應極度緊張下，人人「慳得就慳」，連民建聯立法會議員、身兼立法會衛生事物委員會主席的蔣麗芸更於facebook分享影片，教用高溫蒸氣當消毒口罩解燃眉之急，被醫生狠批錯誤教壞人。不過有網民似乎眼見未為真，決定實測一次蒸口罩消毒，結果把口罩幾乎蒸融，引起大批網民熱議。

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有網民於fb轉載圖片，表示有人受蒸口罩論啟發，竟自行實測一次蒸口罩的消毒效用。相中可見，該人把綠色口罩放在蒸鍋內試圖加熱消毒，但圖中未有提及加熱時間，結果於另一張圖所見，口罩不但融掉破爛，表面更見到熱融了的膠，非常恐怖。

網民見狀紛紛留言笑爆，更戲言笑稱：「應該冇隔水蒸，同唔記得好似蒸魚咁用薑蔥墊底。」、「識唔識㗎！水滾先放落去蒸㗎！蒸五分鐘就夠！你蒸太耐啦！」、「火候未掌握得好啫，蒸多幾次就上手啦」、「下次試下用低溫慢煮，咁啲纖維就得以保留。」、「新年呀，要連埋啲蘿蔔糕年糕一齊蒸」。

民建聯立法會議員蔣麗芸昨晚在facebook分享「蒸口罩」影片，引來網民嘩然。（fb「蔣麗芸議員」圖片）

有網民更抽水稱要把圖片傳送給蔣議員，叫她教授正宗的蒸口罩大法，「蔣麗芸議員 請問要蒸幾多分鐘？」、「信人佢一成咪搞到咁」、「用100%水溫呀，我都唔知咩嚟，叫佢解釋吓」、「問ann姐拎食譜啦」。

（facebook）

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【如何正確戴口罩】01製圖。

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