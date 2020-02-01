【武漢肺炎】「可防可控」王廣發稱中招以為係流感　再澄請言論…

武漢肺炎疫情仍未受控，曾因一句「可防可控」，自己卻中招被感染的北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發備受關注，上月30日他康復出院，再接受內媒訪問時承認他一開始以為中了流感，之後病情轉嚴重才發現是武漢肺炎。談及「可防可控」言論，他繼續認為沒有不妥，只是外界對言論有誤解，解釋疫症初期如果採取更積極措施，代價就低得多，「但等到疫情都播散開了，也是可防可控，但是社會代價就太大了」。

王廣發患武漢肺炎後康復出院。（「澎湖新聞」微博圖片）

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王廣發在武漢肺炎爆發早期，大派定心丸稱疫症「可防可控」，結果作為專家的他自己中招，解釋可能是沒戴眼罩感染，更引起內地人搶眼罩。出院後他接受《界面新聞》訪問，說傳染病防控像「當兵打仗」，沒人有可以保證不中彈，又提到自己參與過沙士、鼠疫、麻疹的防控，只有今次不幸中招。

王廣發在個人微博交代病情。（微博截圖）

他憶述上月16日回到北京時身體無事，到了下午眼結膜有點問題，晚上發冷發燒，之後流鼻涕，因為當事武漢肺炎病例沒有鼻塞、流鼻涕等症狀，懷疑自己只是流感。休息過後體溫下降，當時沒有停工，但參加會議時有戴口罩也隔得很遠。直至19日再發燒，他服用抗流感藥物無效，因而懷疑染上武漢肺炎，馬上去醫院檢查，結果真的中招。21號晚住院時，他高燒到攝氏39度，但沒出現呼吸困難。王廣發已56歲，身體不算很好，幸好最終康復出院。

談到「可防可控」言論，王認為爭議源於誤解，因為按他當時擁有的資料，「證明的確就是可防可控的」，而內地多年來爆發這麼多傳染病，最後都控制住了。他進一步詮釋自己的話，其實有幾層意思，例如這武漢肺炎病毒比起沙士而言，病例輕症較多，但還是有重症病人。另外，他亦提及有沒有人傳人現象需更多流行病學資料，不好判斷。若大家有耐心看完央視的採訪，自然明白他的意思。

而且，所謂「可防可控」，要看用什麼代價來「可防可控」，「在疫情的早期階段，積極採取防控措施，代價就低得多，但等到疫情都播散開了，也是可防可控，但是社會代價就太大了」。

對於病毒人傳人的問題，最先由鍾南山接受央視訪問時確定，更爆出有10多名醫護中招，王廣發澄清指，他們當時得到的資訊沒有醫護人員被感染，又認為現在「過多的評價沒有什麼益處」，所以衛健委最初說「未發現明顯人傳人」，是因為醫生必需要有足夠證據才可以做判斷，「大家都不是醫生，各方面的認識水準有差距」。

說完「可防可控」自己卻中招，王廣發受到不少質疑，他表示自己很淡定，並非輿論怎麼了他就錯了，「我個人得病和可防可控不是一碼事，可防可控是會有病人 」。作為醫生，王廣發再重申目前對病毒未有完全了解，例如康復後會否產生抗體是未知之數，感染康復後，再感染機會較低是一般規律，但目前仍有待觀察。現時各方面的物資都有限，「說白了這場疫情和打仗沒區別」。

（界面新聞）