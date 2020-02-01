【武漢肺炎】清潔工婆婆被迫執二手口罩　好心女豪送10個暖哭萬人

武漢肺炎持續肆虐，市面一罩難求、人人自危，不過有港人在緊急關頭仍能發揮互助精神。有網民昨於facebook群組分享，稱見到一名清潔工婆婆沒戴口罩便工作，傾談後才得知對方要「執二手口罩用」，遂即時送了10個口罩予婆婆應急，令她感動得哭了出來，暖心舉動引來逾1.2萬人讚好。

香港「一罩難求」，有網民昨分享遇到長者清潔工無助得要拾二手口罩自用。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該網民昨於facebook群組「香港突發事故報料區」發文，稱昨晚回家時見到一名清潔工婆婆無口罩，即好心上前提醒，不料婆婆竟道出心酸原因，「佢話買唔到，又唔識邊度排隊，佢話佢今日用緊個口罩係執返嚟用」。

樓主聞言非常心痛，即時拿出身上的10個口罩送給婆婆，令她感動得哭了出來，「佢喊住咁多謝我，再畀20蚊我」。樓主拒絕收下，暖心提醒婆婆：「唔好畀錢我，你一定要帶口罩㗎！好好保護自己呀！」

網民慨嘆長者難以接觸網上資訊，冒寒排隊亦難以買到口罩。（資料圖片）

樓主稱離開後看到婆婆「喊到收唔到聲」，承諾會盡力幫她解決口罩問題，又慨嘆：「點解香港人要咁慘？」她更鼓勵其他網民，「大家都可以做多一步，如果可以嘅，身邊帶啲後備口罩，幫一啲有需要嘅人，香港人要自救」。

送口罩的助人經歷短短一晚便獲逾1.2萬人讚好，不少人直言「睇完好心痛，一個咁發達嘅社會點解會搞到咁慘咁折墮」、「其實而家最緊要係同甘共苦，大家買到口罩嘅就同冇嘅分享」、「如果香港有多你幾個咁好嘅人就好，多謝你」、「樓主應為自己作為真香港人感到驕傲」。

↓↓↓ 點解唔可以消毒口罩重用？關鍵在於口罩設計 ↓↓↓

+ 4 + 3 + 2

↓↓↓ 消委會認證市面29款口罩 ↓↓↓

+ 25 + 24 + 23