【武漢肺炎】夾公仔機變夾口罩機　5蚊一次網民轟無恥：發災難財

武漢肺炎持續蔓延，內地確診超過9600宗感染個案，死亡人數超過200人。全港各區近日亦陷入口罩荒，市民紛紛到各大藥房及商鋪搶購口罩，不過有網民於連登討論區上載相片，發現有夾公仔機竟然變成「夾口罩機」，部份更印有公仔圖案。不少網民批評店鋪趁機發「災難財」，「好賤喎，呃錢呃到咁都得」。

不過有網民於連登討論區上載相片，發現有夾公仔機竟然變成夾口罩，部份更印有公仔圖案。（連登討論區圖片）

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網民「萊斯很喜愛荔枝」近日於連登討論區上載相片，表示發現一間夾公仔機的店鋪竟然把機內的公仔變成口罩，更以5元夾一次作招徠。相中可見，機內掛上的公仔亦戴着口罩，另外亦放着數十包印有公仔圖案的口罩，樓主直言：「好多人入錢，未見到人夾走。」

不過圖中未有見到口罩的產地及認證，但大部份網民留言批評店鋪行為猶如發「國難財」，「都幾無恥，咁都擺落機」、「嘩，仲唔係呃錢咩」、「要幾多個5蚊先夾到一包」、「黑心鋪頭，見到都嬲呀」。

不過亦有網民稱其實沒大不了，「唔覺得有咩問題，玩下啫，口罩又唔係買唔到」、「有無地址，想去夾吓」、「算好啦，5蚊夾一次仲想點，好過啲藥房賣假口罩啦」。

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台灣最近亦有夾公仔店被發現把口罩當成獎品，在機內擺放數盒50片裝口罩供民眾夾取，並貼告示稱580元台幣（約148港元）「保證取物」。這種口罩外包裝寫有簡體字「防花粉防粉塵」等字樣，引起議論。

基隆市衛生局昨日（31日）指出，這是一般口罩，並非醫用口罩，故並無違法。惟為免誤導公眾，已派員要求將一般口罩移除或標明非醫用口罩。

（連登討論區、facebook）