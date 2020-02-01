銃夢真人版？台灣「巨眼網紅」激似艾莉達爆紅嚇親：唔知點面對

提到開工就忍不住難過了，不知道在座各位過年有沒有吃飽飽呢？當然除了照顧肚子，眼睛也不能餓啊～最近有網友在教育部的粉專發現了一位清新正妹，特地貼到PTT表特板分享，結果很快地就被推到爆，特別的是大家都說她超像《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）中的艾莉達（Alita）！究竟有多像呢？讓我們趕緊看下去吧～

台灣網紅竹竹有著一對巨眼，網民大讚神似《銃夢：戰鬥天使》中的艾莉達。（Facebook@ 竹竹加油好嗎）

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我的媽呀～真的超像的啦！那頭俏麗短髮配上大眼睛，再畫上臉部紋路，根本就是艾莉達本人啊！難怪留言的大家都在狂推艾莉達～「真的超像艾莉達」、「真的是艾莉達欸」、「原來是艾利塔」、「難怪很眼熟，真的很像艾莉達」、「艾莉達現在要換新身體了」。

撇開艾莉達不談，這位年輕妹子叫做竹竹，大大眼睛配嬌小身材，清新可愛又有氣質，帶著一股稚氣感，卻是交大畢業的高材生！到底是誰說交大都是宅男的啦～騙我！！「這大學超過一百人追吧（？）」、「竹竹呀，可愛鋼彈宅妹子」「交大學姐給推」、「哇 可愛 戀愛了」、「不好意思，可以嫁給我嗎」

對於撞樣艾莉達爆紅，竹竹坦言嚇到並表示「不知道要怎麼面對」（Facebook@ 竹竹加油好嗎）

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而除了艾莉達以外，也有不少人說竹竹長得很像白癡公主，仔細一看好像真的有耶，原…原來是明星臉啊！不過最像的還是艾莉達啦！畢竟當初為了更接近艾莉達的感覺，還特別努力學習後空翻，還在YouTube頻道貼出訓練過程，真的是非常努力呀！

最後就讓竹竹來發紅包給大家，祝大家新年快樂嘿～

竹竹早前趁著過年期間發美照跟大家拜年。（IG@nianchuyu）

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