【武漢肺炎】郵政遇口罩郵包「特急」送貨　網民：辛苦咁多位郵差

武漢肺炎持續蔓延至今，本港政府亦宣布一連串抗疫措施，包括安排公務員在家工作延長至2月9日，香港郵政亦只維持特快專遞郵件的派遞服務。有網民近日於網上分享相片，大讚香港郵政派件的處理手法，他表示早前於日本網站訂購口罩並終抵港，而郵政局職員得知是口罩更在郵包上寫上「口罩先派→特急」。樓主坦言感到非常窩心，「郵差哥哥真係好多謝你哋」。

有網民近日於網上分享相片，大讚香港郵政派件「特急」送口罩郵包。（fb圖片）

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有網民於facebook及連登討論區分享，表示早前於日本網站訂購口罩，直至最近終抵港，相中可見郵件以EMS特快服務處理，箱面貼着的單據亦寫明是「Surgical Masks」。職員得悉是口罩，即用紅字寫上「口罩先派，特急」，結果很快就送到樓主手上。

他更發電郵讚揚郵政局職員：「今天收到郵件高興之餘，更令我驚喜是發覺盒面寫上紅色中文字『 口罩先派，特急』，感覺十分窩心。香港郵政德政，同事做得非常好，well done！」

有網民近日於網上分享相片，大讚香港郵政派件「特急」送口罩郵包。（fb圖片）

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另有網民「公轅」於連登討論區撰文力讚郵政局以相同方式「特事特辦」，更表示：「見到個包裹真係好感動，郵差哥哥真係好多謝你哋。」不少網民留言稱職員今次處理手法充滿人情味，「郵差叔叔送信純熟迅速」、「辛苦晒咁多位郵差」、「政府應該要批OT錢畀郵政啦」、「香港人有愛啊」。

《香港01》曾就事件向郵政局查詢，現正等侯回覆。

（連登討論區、facebook）