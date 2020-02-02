【武漢肺炎】日捐湖北抗疫物資　箱面8字史記名言引內地網民熱議

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國至今證實14380宗確診病例，其中湖北共有9074人確診，294人死亡，全國的死亡人數上升至304人。日本漢語水平考試（HSK）事務局近日向內地湖北省捐贈物資以助抗疫，放有物資的紙箱面印上「山川異域，風月同天」8個字，引起內地網民熱議。

日本漢語水平考試（HSK）事務局近日向內地湖北省捐贈物資以助抗疫，他們更於箱面印上「山川異域，風月同天」8個字，引起網民熱議。（微博圖片）

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日本漢語水平考試（HSK）事務局是中國國家漢語國際推廣領導小組辦公室（簡稱國家漢辦）於日本成立的漢語水平考試官方機構，考試由北京語言大學漢語水平考試中心設計研製，專門測試母語非漢語者的漢語水平。最近事務局捐贈以箱計的醫療物資送往湖北高校，希望幫助當地對抗疫情。

不少網民看到相片，均留意到箱面的紙上除印了事務局的名稱，更以小字印上「山川異域，風月同天」8個字，遂紛紛表示感動，稱背後其實代表了一個中日歷史故事。

唐朝高僧鑒真曾遠渡日本傳揚佛法，更被當地人譽為「律宗之祖」、「文化之父」。（網上圖片）

翻查資料，這8字源自於宋初時期，由僧人贊寧所著的《宋高僧傳》。故事發生於唐朝，當時日本曾派出10多次遣唐使團，學習唐朝的文化，並帶回日本推動經濟及社會發展，為中日關係促成友好交流。

當時日本宰相「長屋王」對文藝、佛法非常有研究，亦羨慕唐朝的佛教文化，遂命人製作了1000件袈裟送給唐朝的僧人們，上繡偈語：「山川異域，風月同天，寄諸佛子，共結來緣」。高僧鑒真看到後非常感動，決定答應由日本派遣到唐朝的僧人榮睿、普照的邀請，乘船東渡日本傳揚佛法。

不過因為當時的航海技術有限，鑒真與弟子足足嘗試了6次才成功踏足日本，他抵埗受到當地盛大歡迎，令佛法在日本宏揚起來，更被當地人譽為「律宗之祖」、「文化之父」。

不少內地網民表示，日本今次捐贈物資時特意引用此典故，不但表達對受贈者的尊敬，更是展露自己的學養與謙遜，是極其大方的表現。

（微博）