【武漢肺炎】「不會三人同時得一樣的病」　女醫生覺可疑率先上報

湖北省中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任張繼先，在一個月前最早發現武漢新型冠狀病毒肺炎疫情的苗頭，並和院方一起堅持向上級報告；她受訪時更表示，目前面對的苦況是病患太多，醫護人員太辛苦，「我這次把一生的眼淚流光了！」。

張繼先任職的醫院附近小區去年12月26日有一對老夫婦因發燒和咳嗽去看診，經胸部電腦掃描（CT）後，院方發現與其他病毒性肺炎完全不同，當時張繼先著二人讓兒子也接受檢查，雖然沒有任何徵狀，但其肺部同樣有類似情況。

當日除了該對老夫婦，還有一位來自華南海鮮市場的商戶出現發燒、咳嗽以及相似的肺部情況，經流感病毒相關檢查，結果全部呈陰性；「一般來說，一家人來看病只會有一個病人，不會三人同時得一樣的病，除非是傳染病」，張繼先覺得很可疑，於是在12月27日將情況匯報院方。

張繼先稱，疫情惡化令她很難過，「我這次把一生的眼淚流光了！」（長江日報圖片）

「這是我們從來沒有見過的病」

醫院後來多接收了3名同樣來自華南海鮮市場的病患，張繼先說：「這是我們從來沒有見到過的病，同樣來自華南海鮮市場的有4個病人了，這肯定有問題」，她立即報告醫院，建議院方召開多部門會診。

12月29日下午，院方召集共10位專家對這7宗病例進行討論，一致認為情況異常，須要重視，院方直接向省、市衛健委疾控處報告。同日傍晚當局派員到醫院接走7名病患，但老夫婦的兒子堅拒，結果交由張繼先負責繼續治療，直至1月7日痊癒出院。

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防護意識源於2003年SARS

從發現老夫婦及其子的病例開始，張繼先就要求所有的呼吸科醫護人員戴口罩，又派人在網上訂購30套白色細帆布工作服，而工作服更被醫護人員一直穿到1月20日，當國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山確認新型冠狀病毒感染的肺炎能人傳人後，他們的衣著才換成三級防護服。張繼先說，疫情發現越早越有利於控制，「我們現在感覺自己做對了！」

張繼先指出，她對傳染病的防護意識源於2003年的SARS，當年37歲的她是江漢區專家組的成員，每日的任務就是去各個醫院排查疑似感染的人，「我從那個時候就有感覺了，什麼叫公共事件，什麼叫群體事件。醫生看病，要問病人的住址、職業，這一下來了4個華南海鮮市場的，怎麼會沒有問題？這就是SARS時期鍛煉出來的思維。」

張繼先稱，疫情惡化令她很難過，而她這一個月來不僅睡眠嚴重不足，體力亦嚴重透支，「病人太多了，我們的醫護人員太苦了！這個傳染病從來沒有見過，這麼多的病人湧向醫院也從來沒有見過，我這次把一生的眼淚流光了！」