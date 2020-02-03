【武漢肺炎】印尼派專機撤僑　乘客一落機遭兜口兜面噴消毒劑

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，印尼當局上周六（1日）派出專機前往湖北接回當地238名公民，巴澤航空（Batik Air）的撤僑專機周日（2日）上午抵達巴淡島（Batam），一眾乘客步出機艙準備轉機，兩旁名身穿黃色防護衣身的醫護人員不斷向他們噴灑消毒劑。

專機於周日早上約8時45分抵達巴淡島韓那丁機場（Hang Nadim Airport），機上238名乘客在5位外交人員陪同下，準備分別登上3架空軍飛機到納土納群島（Natuna Island）接受隔離。

停機坪上站著多名身穿黃色防護衣的醫護人員，他們拿著綠色的噴槍向經過的每一名乘客由頭到腳噴灑消毒劑，平均每人至少經過3次消毒劑「洗禮」。消毒過程引起網民熱議，「印尼當局的防疫措施做得不錯」、「行李及當中的物品都應該消毒」，但也有人質疑「正面如此被噴，其實對人有害嗎？」據報道，有關流程是按照世界衛生組織的標準程序以防止病毒散播。

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禁止來自中國旅客入境或中轉

該批乘客其後降落到納土納群島的拉奈機場（Raden Sadjad Airport），當局表示，所有撤離人員將在島上接受兩星期醫療檢查，確保沒有受武漢肺炎病毒感染。

印尼外長馬爾蘇迪（Retno Marsudi）周日在電視新聞發布會上宣布，即時開始禁止曾在中國14天或以上的旅客入境，通過印尼轉往他國者亦在此限，並要求印尼公民在疫情期間不要前往中國。

印尼政府亦將停止向中國公民免費發出簽證，以及暫停對那些住在中國大陸人士發出落地簽證。該國周三（5日）起暫停來往中國大陸的航班，而印尼獅航（Lion Air）已暫停所有來往中國的飛機航班。