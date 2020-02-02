【武漢肺炎】菲律賓對中港澳「落閘」　百名菲傭不獲准登機來港

新型冠狀病毒疫情在多國擴散，菲律賓今日（2日）宣布禁止外國人經內地、香港及澳門入境，即使是菲律賓人，回國後也要隔離14日，令在港工作的菲傭亦受新政策影響。有關注團體表示，目前非菲傭回鄉高峰期，即使回鄉一般會要求一次過放14日年假，料對她們的影響有限。團體對措施表示諒解，認為當勞工處亦呼籲外傭在休息日應留在家中，甚至社會要求「全面封關」，容易令其他國家擔心香港將成疫區，以保障國民安全。 不過菲律賓禁令最辣的是，禁止菲律賓民眾前往中國，原來也適用於香港，有本港外傭關注組織今晚指出，今午原本乘搭CX930回港的菲律賓傭工最終無法登機，至少百人被逼滯留機場，至今已接獲20宗香港僱主求助。

早前勞工處呼籲外傭在休息日應留在家中，避開在公共交通工具或公眾場所聚集的群眾。（資料圖片）

僱主協會：12月是菲傭回鄉高峰期

菲律賓媒體報道指，總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）下令向所有來自中國內地、香港及澳門的旅客實施臨時旅遊禁令。有關禁令不僅涵蓋中國公民，亦包括所有從中國到菲律賓的旅客，不論其國籍。而從中國回國的菲律賓人和菲律賓居民將要進行14日隔離。

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒表示，菲律賓傭工回鄉高峰期是12月，一般而言，外傭與僱主訂立兩年合約，至少可享14日年假，亦多數會向僱主要求一次過放，連同兩天的例行休息日，合共可放16日大假回鄉陪伴家人。若傭工為同一僱主工作九年或以上，每年更可享有14日年假，則兩年有28日年假，故她認為14日的隔離期對菲律賓傭工的影響不大。

她說，當勞工處呼籲外傭在休息日應留在家中，避開在公共交通工具或公眾場所聚集的群眾，加上連日來社會有不少聲音要求「全面封關」，令外界認為香港情況變得十分嚴峻，擔心將成為下一個疫區，認為菲律賓才實行新措施保障國民。對於菲律賓三間航空公司由2月起取消或削減來往中國的航班，她認為情況不理想，希望航空公司配合外傭回鄉。

菲傭被逼機場折返 僱主：焗住我之後要請假

本港僱主黃先生表示，其菲律賓傭工在過年前回鄉探望女兒，原定今晚在克拉克國際機場乘搭宿霧太平洋航空5J150回港，但航班突被取消；即使可選擇轉飛新加坡，但因她在14天內曾在港逗留，亦無法入境新加坡，故只能折返回家，回家之路亦要用上數小時。

黃先生說：「好徬徨，政策嚟得太突然，完全無寬限期！加上小朋友呢排放假，焗住我之後要請假。」他認為，菲傭本持有工作簽證，應有權回港繼續履行工作合約，無奈對工人被滯留苦況求助無援，希望入境處及領事館可為香港僱主提供解決方法。

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關注組接獲20宗香港僱主求助

亞洲家務工工會聯會組織幹事黎曉君也補充指，暫時未接獲相關求助，同樣認為14日隔離期一般不影響菲律賓傭工回港工作；若傭工沒有14日年假而突然受新政策影響，希望僱主體諒。

此外，香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為新政策來得突然，暫接獲一宗求助指有十多名原定今午啟程回港的菲傭曾滯留馬尼拉機場，航班延遲超過兩小時，航空公司亦沒有交代原因。根據航班資料，有關航班最終成功起飛。

徐曉彤夜晚補充指，今午原本乘搭CX930回港的菲律賓傭工最終無法登機，至少百人被逼滯留機場。同是苦主的她透露，其工人原定周二乘搭國泰航空回港，今午亦成功替她網上預辦登機，但未知最終工人能否如期回港。關注組至今接獲20宗香港僱主求助。