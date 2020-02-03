【武漢肺炎】廣州證實門把都有病毒　仲有20個陰濕位好易睇漏眼

武漢肺炎疫情持續，廣州市疾控中心通報最新消息，一名肺炎確診患者住所的門把手上，亦發現新型冠狀病毒，提醒市民要更注意手部衛生。事實上雙手隨處摸來摸去，平日外出極多陰濕位避無可避但極易被忽略，例如水龍頭開關、電梯掣、公司指紋鎖、沖廁位等，隨時可能中招。

廣州首次在武漢肺炎確診者住所的門把上，檢測出新型冠狀病毒。（示意圖／網上圖片）

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繼患者大便發現病毒後，廣州市疾控中心最新亦公布，首次在一名武漢肺炎患者家中的鐵門門把上，檢測出新型冠狀病毒核酸，證實該病毒不僅能靠飛沫傳染，也可能會透過接觸而間接感染，「如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成自己感染」。

▼▼▼按圖了解日常隱藏病毒的陰濕位▼▼▼

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中心提醒市民需要注意手部衛生，日常生活中可能接觸的物品，如門把、手機螢幕、鍵盤、水龍頭開關、遙控器按鍵等，均應加強清潔、消毒，也不要忽略勤洗手習慣的重要性。

其實生活中各式活動，都有避無可避又極多人接觸到的陰濕位，可能暗藏病毒令人防不勝防，總之都係一句，隨時洗手洗手洗手，減少揉眼摸鼻，才是自保之法。