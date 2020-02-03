【武漢肺炎】曾往湖北港人須戴電子手環留家　無GPS追蹤講信字？

數碼生活
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武漢肺炎疫情惡化，本港懷疑感染及確診人數持續增加，政府宣布，在14天內曾經湖北省的香港居民，必須進行家居檢疫，禁止離開指定處所，並須戴上電子追蹤手環。不過政府表明，該電子手環不具備GPS功能，究竟如何確保有關人士沒有離開家居呢？

進行家居隔離，電子配備的追蹤功能是一大重要因素，但政府資訊科技總監林偉喬下午於記者會表示，由於要尊重私隱，所以電子手環無配置GPS，意味將不能透過手環定位。

至於如何確保相關人士留在家居，林偉喬指出，手環不能隨便脫下，且要與手機連接；當手環被破壞，或手機被帶離家，相關設備會即時通知衛生署及警方跟進。

手環要連接圖中下方的手機。（李澤彤攝）

林偉喬補充，現時已有500個電子手環可以使用，如有需要，於2個星期內可增加1000個。

可是，手環被破壞或手機被帶離家，相關設備雖然會即時通知衛生署及警方跟進，惟未知當相關人士離家後，還可如何追查行蹤。

衛生署首席醫生連慰慈則說，違反家居檢疫規例的人，可被監禁6個月及罰款5000元，衛生署人員會透過家訪和電話聯絡接受家居檢疫的人，當局亦會將有關大廈名稱在網上公布。

▼政府最新升級防疫措施▼

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