【武漢肺炎】日本小學感人家長信獲瘋傳　籲不要令小孩歧視中國人

這一次新型冠狀病毒牽動著全國人民的心，全世界都在關注著疫情。截至2月2日，日本已經確定累計病例20例，成為「海外重災區」。然而在這個時候，日本學校致家長的一封信刷爆了朋友圈。

日本學校的一封家長信在內地網路爆紅（點圖放大閱讀翻譯版及原文）▼▼▼

日美醬想起此前日本在公佈感染病例時，沒有公布感染者國籍，日本外相答記者問的時候，他的回覆是：「疫情和國籍無關。」

日本民間也一樣鼎力支持，在武漢最緊缺口罩等基本防護用具的時候，伊藤洋華堂雪中送碳，捐助100萬隻口罩到達雙流國際機場。

位於日本的藥妝店，紛紛舉出應援標語，為中國和武漢加油。

（微博@二次元娘）

我們總是讚嘆日本國民質素高，安靜的電車、乾淨的街道、得體的禮儀。「高質素」不僅體現在這些日常小事，越是危難關頭，越能體現國民的質素。

在這個人人自危的檔口，日本政府、民間甚至小學都放開國家、歷史的恩怨，專注於災難援助，尤其是學校不僅在教孩子們做好措施預防流感，同時還在勸導家長引導孩子尊重其他國家、地區和人民。日本國民素質從何而來？就是從這點點滴滴的教育。

公民意識從何而來？看看日本教育的5大核心（點圖放大閱讀）▼▼▼

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在日本教育學者曾經說：「教育不是傳遞知識，而是培養感覺。」日美醬也認為「幼兒園教做人，大學教知識」，才是一個成熟的教育體系。

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