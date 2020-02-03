【武漢肺炎】妻為貴州人夫為重慶人　夫婦被卡在邊界兩地都唔畀入

武漢肺炎疫情持續，湖北超過10個地方「封城」，浙江溫州亦於昨日（2日）實施人員管控措施，每戶每兩天只可派1人出門。除此之外，內地各處都嚴格限制人們出入，一對夫妻日前就開車從重慶去貴州，由於丈夫是重慶人，妻子是貴州人，結果被卡在兩地交界的橋上，重慶不許貴州人去，貴州不讓重慶人進。

一對夫妻日前就開車從重慶去貴州，由於丈夫是重慶人，妻子是貴州人，結果被卡在兩地交界的橋上，重慶不許貴州人去，貴州不讓重慶人進。（網上圖片）

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該對夫妻開車從重慶去貴州，開車的丈夫在自己的車上拍攝情況，當他們到貴州的邊界時，邊界人員不讓他開車進去，但稱「貴州媳婦還是可以過來的」、「重慶都不要你了，我們貴州更不得要你進來了」，丈夫不知如何是好，只好放下妻子，自己帶着兒子回頭。

當他們到貴州的邊界時，邊界人員不讓他開車進去。（網上圖片）

不料到橋的另一頭又被攔截，丈夫解釋「他們也不讓我過去，你們也不准我走，你說哪個辦」。他又指自己本來就在重慶生活，「難道我一直停在這邊，不生活了」。丈夫稱兩邊警察都不讓他進去，因為他老婆是屬於貴州的人重慶不讓她進去，到貴州那邊又不讓四川人的丈夫進去，丈夫無奈地說「真的太難了」，最後只好打電話，看看找不找到熟人幫忙。

影片引來網民的熱論，有人笑稱「小孩放在橋上，男的回重慶，女的回貴州！」、「各回各家，各找各媽！完美解決」，亦有人認為兩邊都不願負責任，「一刀切的辦法，都怕自己的地方惹上瘟疫」、「神奇的國度。一個中國的都不讓進，還怪其他個別國家？」，有網民就指這些高危時期，不應亂跑。

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