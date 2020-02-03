【武漢肺炎】食晏口罩放邊好？　湯博士教整懸浮口罩暫存盒

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，市民最近為了口罩四處頻撲，雖然專家早已提醒飯後不應重戴口罩，但「慳得一個得一個」，現時不少港人照樣用足一日。人稱「湯博士」的中大物理系高級講師湯兆昇昨日分享「口罩暫存盒」製作方法，採用懸浮式設計，避免口罩任何一面接觸到盒子。設計隨即引來部分網民仿效，並慨嘆指這是「無辦法之中嘅辦法，好過蒸……」

現時不少人會把口罩用足一日，以免「浪費」；湯博士昨日分享「懸浮式口罩暫存盒」製作方法，設計引來網民關注。（fb「湯博士的物理空間」圖片）

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湯博士昨在facebook上載「懸浮式口罩暫存盒」的成品照，他指原本想用可消毒重用的膠盒，但可惜家中沒有，故先使用紙盒並鋪上保鮮紙；紙盒左右各鎅出兩條裂縫，用以固定口罩棉繩，維持拉扯以讓口罩懸掛在空中，內外兩面均不會接觸到盒子。

湯博士提醒，該口罩盒只可用作短暫保存口罩，「帶出街怕太搞笑，大家不要太認真」，重申外科口罩是一次性用品，不可以重用，呼籲市民應盡量避免「口罩曬太陽」，或者將用過口罩放到該暫存盒至翌日重用。

雖然湯博士和不少醫生均提醒外科口罩應即日棄置，惟在「一罩難求」的情況下，仍有許多網民在帖文留言分享自已的「口罩重用法」，其中有人掛在窗邊和門後，另有人則打算參考湯博士的方法，希望藉此減少因午飯而丟棄當天早上戴的口罩。有網民亦突破盲點，心灰地表示：「首先你要買到一個口罩。」

（facebook）

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