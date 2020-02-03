【武漢肺炎】行山驚見用過口罩垃圾陣　香港山女：咁咪仲高危！

武漢肺炎病毒傳染力極高，口罩成為必不可少的防感染工具之一，未用的矜貴，已用的卻要小心棄置免播毒。fb專頁「香港山女」近日上載相片，狠批部份行山友不負責任，把已用口罩隨處丟棄，令山頭隨時充斥細菌，網民鬧爆有關行為無公德心，「自私鬼」、「行山都要考牌」、「賤到無人有」。

fb專頁「香港山女」負責人撰文表示，近日行山時僅短短行約5公里，卻已見口罩隨處被丟棄，數量多得誇張。（fb專頁「香港山女」圖片）

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fb專頁「香港山女」負責人撰文表示，近日行山時僅短短行約5公里，卻已見口罩隨處被丟棄，數量多得誇張，她批評部份行山友不負責任兼無衛生常識，令大自然環境成為播菌溫床，「這個時候大家還以為行山人少比較安全，但這樣不是反而更高危嗎？」

專頁負責人呼籲大家行山緊守「自己垃圾自己帶走」的原則，特別是口罩等這些個人衛生用品，切勿破壞生態環境，「小心防止無心之失被風吹掉到大自然中，請大家自重」。

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網民紛紛留言怒轟隨處丟棄口罩的人超自私，「啲人成日以為行個山就會健康，但冇公德心就更死快啲」、「啲人究竟咩心態」、「遍山細菌，唉」。亦有不少網民指近日發現不同山頭亦佈滿口罩垃圾，坦言非常擔憂，「唔想連無污染地區都變成垃圾場」、「其實啲人唔想戴罩就唔好行山啦」、「各位珍惜大自然啦」。

（fb專頁「香港山女」）