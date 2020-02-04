【首次拍到】野生海豹海底「拍手」求偶　學者：我等了這一幕17年

到水族館看到海豹拍手表演並不稀奇，但野生海豹拍手卻非常罕見。英國紐卡素大學研究員伯維爾（Ben Burville）成功拍到野生海豹拍手的片段，他形容自己等了17年，才成功拍到這一幕。 以往聽到類似的「掌聲」時，伯維爾一直誤以為是水底收音咪產生的聲音訊號，直至他捕捉到海豹大聲得似槍聲的拍掌時才確認這行為，相信是用來警告區域內的雄性並作求偶之用。

伯維爾拍到一隻野生海豹在海底拍手。（Ben Burville影片截圖）

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海洋哺乳類動物主要通過聲音進行交流，例如用腳蹼或尾巴拍向水面，而一般情況下只會於水面進行，亦只會以一個鰭肢拍打。野生海豹於水底拍手的影片發布於新一期的《海洋哺乳類動物科學》雜誌，研究員伯維爾稱自己等了17年才拍到這特別的一幕，形容海豹拍手的聲音似槍聲。

伯維爾認為，野生海豹拍手有兩個原因，一是警告其他雄性海豹，顯示自己有多強壯，拍手可以很大聲，另一作用則是用來吸引雌性，顯示自己既健康又強壯。

他表示對海豹的拍掌聲並不陌生，多年來在繁殖季節都會聽到，不過以水底咪收音時，聽起來會以為是噪音，令人誤以為是咪的聲音訊號，直到他早前於影片中發現一隻雄性海豹拍手，才發現聲音的真正來源。

由於海豹拍手速度很快，拍攝起來很困難，至2017年10月，伯維爾在英國法恩群島（Farne Islands）附近潛水時，終於拍到一隻雄性海豹拍了7下手。他形容海豹拍手的音量極大：「我初時覺得難以置信，海豹在水面下，兩個鰭狀肢之間沒有空氣可以壓縮，為什麼可能拍得那麼大聲？」。

後來他才發現，海豹拍手時可產生影片拍不到的高頻噪音，向區域內其他雄性發出警告。他又說自己等了這個鏡頭17年，笑稱和海豹一起潛水是自己的喜好，花在海豹的時間比花在人身上的還多。

研究的主要作者、澳州Monash University 的David Hocking博士稱，大家可能覺得海豹拍手很平常，不必大驚小怪，但水族館中拍手的海豹是受訓來娛樂人類的，而影片中的野生海豹卻自發拍手，「拍手看來是海豹的重要社交行為」，如果受到打擾可能會影響其繁殖和求生。

（綜合）