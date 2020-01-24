獵犬組成滅鼠特工隊　7個鐘殺700隻勁過貓咪　負責人：天然又安全

鼠年即將來到，不過相信無人會喜歡見到卡通造型以外的老鼠大軍。英國薩福克郡（Suffolk）一群農場主人組成了一隊諾福克爹利犬（Norfolk Terrier）「滅鼠特工隊」，解決農場的鼠患問題。早前滅鼠特工隊就出動到當地一個養豬場，僅花7小時便「解決」了700隻老鼠，部分捉到的「獵物」更和牠們本身的體積相約，場面非常壯觀。

一群農場主人組成了一隊獵犬滅鼠隊，早前於一養豬場花了7小時捕捉到730隻老鼠。（fb「Suffolk and Norfolk rat pack」圖片）

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滅鼠特工隊「Suffolk and Norfolk rat pack」由一群英國薩福克郡的農場主人發起及管理，負責人會飼養及訓練諾福克爹利犬，利用牠們的狩獵天性，免費為當地英國東南部地區提供免費捕鼠服務。

特工隊的經理庫克（Ed Cook）表示，訓練福克爹利捕鼠不但傳統及天然，而且比使用毒鼠餌更人道，因牠們能於3至4秒內殺死老鼠，但鼠餌卻要最長約48小時才能發揮效用，加長老鼠死前的痛苦。

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庫克指，福克爹利本身有狩獵的DNA，「我們不用訓練牠們，因為牠們有捕捉和殺死老鼠的本能。其他狗隻可能較喜歡玩耍，但這種狗會盡全力捉老鼠，只要牠們見到老鼠就會自動追上去」。

庫克指，福克爹利本身有狩獵的DNA，有捕捉和殺死老鼠的本能。（fb「Suffolk and Norfolk rat pack」圖片）

早前這隊滅鼠特工隊便接下了成立以來最大規模的行動，到當地一個飽受鼠患困擾的養豬場捕鼠。行動歷時約7小時，8隻福克爹利共獵殺了730隻老鼠，部分更重達1公斤，更有獵物的體積與狗隻相約。行動結束後，滅鼠特工隊的負責人便將捉到的老鼠整齊排列於地上，為福克爹利們展示「戰績」，相片獲大批網民讚好。

（fb「Suffolk and Norfolk rat pack」）

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