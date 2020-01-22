流浪貓耳朵感染被切除　收容所職員親手織「毛冷耳朵」助找新主人

坊間有很多為動物而設衣物和頭飾，不過貓貓這個頭飾並不只為了美觀，更有很暖心故事。美國一隻流浪貓的耳朵因為感染需要切除，愛護動物組織的員工於是為貓貓織了一對紫色耳朵讓牠戴上，令牠重拾漂亮外觀，更迅速找到新主人收養。

貓貓的耳朵遭受多種感染和出血，獸醫為了減輕牠的痛楚，只好切除牠兩隻耳朵。（「Dane County Humane Society」 fb圖片）

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這隻流浪貓「皮草淑女」（Lady in a Fur Coat）上個月被送入威斯康星州麥迪遜市的動物收容所「Dane County Humane Society」，由於貓貓的耳朵出現感染和出血，獸醫為了減輕牠的痛楚，只好切除牠兩隻耳朵。

不過，失去了耳朵讓貓貓看起來有點古怪，亦怕會嚇到想收養的人，女職員柯林斯（Ash Collins）想出一個好方法，就是為貓貓編織一對毛冷耳朵。耳朵用紫色、白色毛冷織成，當貓貓戴上後一點也不突兀，更十分可愛。柯林斯在facebook貼出貓貓的圖片後，不少人都表示有意收養，貓貓現在亦已找到新主人。

耳朵用紫色、白色毛冷織成，當貓貓戴上後一點也不突兀，更十分可愛。（「Dane County Humane Society」fb圖片）

柯林斯指，很高興使用鉤針編織的技巧來幫助「皮草淑女」，並讓牠獲得第二次機會，「我很榮幸能成為她幸福結局的一小部分。

（綜合）

（01製圖）

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