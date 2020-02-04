武漢肺炎 | TVB「御用醫生」教抗疫常識　郭田葰：勿忽略腸道健康

武漢肺炎疫情繼續蔓延，TVB節目《一屋後生仔》近日播出最新一集，邀請到有「TVB御用醫生」之稱、經常飾演醫生角色、而現實中曾做過急症室醫生的郭田葰（Marcus），分享抗疫資訊和衞生常識。他特別提醒，除了要做足「外在」的個人衞生，「內在」都要好好提高免疫系統，注意腸道健康。

TVB節目《一屋後生仔》近日播出最新一集，邀請到有「TVB御用醫生」之稱、曾做過急症室醫生的郭田葰（Marcus）分享抗疫資訊和衞生常識。（《一屋後生仔》截圖）

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郭田葰Marcus入行前曾擔任急症室醫生。（郭田葰IG圖片）

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Marcus在節目中分享指，無論內外在的個人衞生都一樣重要，即使外在如果保持衞生，都有病毒入侵身體，因此內在亦需要有良好免疫系統，當則從生活習慣入手，特別是腸道健康是大眾容易忽略的一環，「好多人不知道免疫系統是由大腸而來，如果腸道健康，七成免疫系統都會好好。」

對於「冠狀病毒」，Marcus指由傷風感冒，至SARS以及中東呼吸綜合症均是冠狀病毒，不過已是變種的病毒，而近日極受關注的武漢肺炎，就是新型冠狀病毒，當面對一種新型病毒，人類是未有抵抗力，如果不幸感染，或需要兩至三個星期才可製造到抗體。

Marcus又指，每種病毒都要寄居在一個宿主身上才可生存，「病毒是是簡單的一個原始生物，它只是得個殼，裹面存在好多不同的DNA」，當它寄居在人類或者動物上才可以繁殖及分裂。

郭田葰Marcus於香港出世，其後往澳洲升讀高中及考入墨爾本蒙納士大學醫科，入行前曾擔任急症室醫生，直至2009年回流香港，參加「香港先生」入行。他早前亦有拍片分享正確戴上及脫口罩方法。

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