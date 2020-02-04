武漢肺炎│理科太太教自製消毒酒精替代品　原材料藥房都買得到！

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武漢肺炎疫情遲續延燒，民眾不只紛紛搶購口罩，不少店家和公司行號都購置了消毒用品勤做消毒工作，但也有許多人抱怨藥房都買不到酒精。2019年11月宣布停工休息的台灣網紅理科太太，也因應疫情，分享了簡易製作「消毒酒精替代品」的方法，希望能幫助買不到酒精的網友。

理科太太於2019年11月宣布停工休息。（Youtube@理科太太 Li Ke Tai Tai）

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理科太太3日在IG上發文，寫下：「乙醇（酒精）現在好像很難買到了。」並表示濃度太高的酒精會讓細菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比較難殺死，因此如果有買到酒精，最好還是稀釋到「75%左右才最適合殺病毒」，她也分享快速稀釋95%酒精，可以用4杯酒精混合1杯水，噴完手後必須雙手正反面搓到乾。

理科太太分享簡易製作消毒酒精替代品的方法。（Youtube@理科太太 Li Ke Tai Tai）

此外，理科太太也提供了另外一個替代品「異丙醇」，表示現在在藥局都還是可以買到99%異丙醇，製作方法則是用3杯異丙醇混合1杯水，而她也貼心地將所有資訊整理成圖表，說道：「希望大家健康心安，然後小心不要大量吸入或被小朋友喝到。」

相關圖輯：港大教自製酒精搓手液攻略！多圖示範用藥房材料完成▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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