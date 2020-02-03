【武漢肺炎】四川新人違禁擺18圍婚宴　官方強制解散賓客拍手叫好

武漢肺炎疫情於全國持續擴散，多個省市均推出「封城令」或「禁足令」。四川早前就有一對新人，不理會政府禁令堅持筵開18圍婚宴，驚動當地官方。鎮黨委書記收到消息後隨即帶員到場，勸喻新人的家人取消婚宴，又走到台上向在場賓客鞠躬致歉，宣布「放下筷子，馬上解散」，沒料一眾賓客竟拍手叫好兼極速離開，而涉事酒店則被扣起食品經營許可證，並遭暫停營業作為處分。

四川一對新人不理會政府禁令堅持筵開18圍婚宴，終被官方強制解散，不過一眾賓客卻非常支持。（微博圖片）

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內地傳媒報道，四川西充縣仁和鎮一對新人上周日（26日）無視政府禁令，堅持於當地一酒店舉行婚禮，宴請了18圍、合共過百名親友見證。不久後鎮黨委書記張傑收到舉報電話，即時帶同下屬到場了解。

張傑於早上約11時到達酒店，當時婚宴已經開始，他先讓一步，容許新人完成婚禮儀式，才勸說新人的父母取消婚宴，「民間有個風俗，寧拆一座廟，不拆一樁婚，我要求工作人員還是先讓婚禮儀式搞完」。

當地鎮黨委書記收到舉報，帶同下屬到場勸主人家取消婚宴，其後宣布解散賓客。（微博圖片）

酒店負責人其後告訴張傑，指知道政府已發出禁令，不過因一早已答應新人，食材亦已購好，故打算辦完該場婚禮便關門。新人的父母起初不太接受取消婚宴，認為子女的人生大事必須圓滿完成，不過張傑續指「來賓中萬一有人是感染者，我們這麼多人不是都要隔離」，便令雙方父母軟化。

張傑遂走到婚宴台上，持咪向在場賓客宣布：「確實是疫情形勢所逼，婚宴無法繼續了！我給大家鞠躬，給新人說一聲抱歉。請放下筷子，馬上解散，馬上解散！捨小家為大家。」原本他以為此舉會令一眾賓客掃興而感到不滿，沒料大家竟拍手叫好回應，不足一分鐘就有半數人動身離開，十分鐘便完成清場。

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原來大部分到場的賓客都深感疫情嚴峻，不過酒店和新郎新娘都抱着僥倖心理，以為官方管得不嚴；賓客亦礙於人情問題仍要硬着頭皮出席，「年前就收到請柬了，不來的話，覺得又不好」。

張傑指出，事件起到震懾作用，後來鎮上再沒有人舉辦酒席，村裏也沒發現有大規模聚餐。至於涉事酒店則被扣起食品經營許可證，並遭暫停營業，作為違反禁令進行公眾活動的處分，而涉事婚宴的費用大部分會由酒店承擔，新人亦須負擔少部分。