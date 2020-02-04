【武漢肺炎】遊北京後感冒　中國人於俄羅斯看報道才知自己確診

武漢肺炎新型冠狀病毒的疫情在世界蔓延，俄羅斯也有2宗確診病例，患者均為中國人，其中一名確診患者「俄羅斯創業彬哥」更在網上發文，稱沒想到自己是俄國確診病例其中一人，起初在俄羅斯看新聞報道還以為是其他中國同胞感染了，直至他細看報道內容，發現內所描述病者的家庭和出入境紀錄與自己很像，才驚覺原來感染的是自己。

回到俄羅斯，彬哥和孩子開始咳嗽，於是到醫院檢查。（網上圖片）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「俄羅斯創業彬哥」在微博上表示，他就是俄羅斯外貝加爾邊疆區被確診的一名中國籍武漢肺炎患者，已在俄羅斯的傳染病醫院接受隔離治療，目前還有乏力、咳嗽等症狀。

彬哥是江西人，一直居住在俄羅斯，近期帶着妻女到北京和天津旅遊，他憶述他可能感染的地方就是在北京的國家博物館電梯裏，「當時電梯管理員好心提醒，一小時前有兩個武漢人上過電梯，但是消過毒了，別的人都沒有乘坐，只有我們一家上了這個電梯…」。

1月25日，回到俄羅斯，彬哥和孩子開始咳嗽，於是到醫院檢查，26日時，他還曾發文指，「來俄羅斯感冒了，一家三口都被急救車拉醫院來抽血，鼻腔口腔採樣化驗了，現在疫情嚴重，俄羅斯也開始重視了，希望大家都多保重！」。

彬哥指：「自己兩個胳膊已經滿是針眼！好像也沒什麼大不了的，就跟一場嚴重感冒一樣的，挺挺就過去了！」（網上圖片）

他指「自己兩個胳膊已經滿是針眼！好像也沒什麼大不了的，就跟一場嚴重感冒一樣的，挺挺就過去了！」他也是從人民網的新聞報道中，他得知自己「快康復了」，而與他接觸的人員均健康無恙。

第一次檢查沒有問題，住了一天院，彬哥就回家了，不過第二天醫生又去他家要求住院，彬哥稱「新冠肺炎最可怕的是，得病了卻沒有任何徵兆，但是肺已經病變了」，彬哥在醫院做了不同的檢查，包括抽血，拍CT等等，彬哥當時提到，「希望疫情快點結束，也希望來俄羅斯的中國同胞不要有感染者」。

直至2月2日，彬哥始知自己確診了，一開始他還以為是其他人受感染，「以為是同胞很惋惜，看了報道才知道是我」，他發現俄羅斯的新聞報道的描述，出入境記錄，家庭成員都跟他的情況一樣，後來問醫生，醫生才偷偷告訴他「就是你」。