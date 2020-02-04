武漢肺炎│台7-11員工狂噴消毒酒精賣口罩　手掌乾裂對比照嚇壞人

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武漢肺炎疫情擴散全球，各國人心惶惶，因此造成大家囤貨口罩、甚至數量供不應求的狀況，為避免哄抬口罩價格，台灣政府將口罩統一徵購，並於連鎖超商釋出定額數量供民眾購買，規定一人限購三片。而近日當地有位7-11店員便分享自己的手掌照，表示為了能讓客人買到乾淨衛生的口罩，雙手已經被酒精噴到乾裂，懇請大家體諒服務人員，貼文引發不少網友心疼。

一名任職7-11的台灣網友貼出自己「手掌照」，因頻繁噴酒精變得粗糙乾裂。 （Facebook@靠北7-11）

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原PO近日於社交平台曬出自己乾裂的手掌照，並發文提到：「自從發口罩的那天，每天8小時，每一位來買口罩的客人，我們店都很衛生，手噴酒精，用茶葉蛋袋子反裝交給你們，手乾了、裂了，還是堅持噴酒精再給你們乾淨的口罩」，但畢竟口罩數量有限，他也呼籲沒買到的客人保持理智，不要因此對店員發脾氣：「請每一位客人體諒體諒，口罩賣完了或是沒有口罩時別對我們爆氣，謝謝」。

原PO發文提到：「手乾了、裂了，還是堅持噴酒精再給你們乾淨的口罩」（Facebook@靠北7-11）

貼文一出引發萬名網友關注，並紛紛含淚感謝店員的辛勞…（點圖看留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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