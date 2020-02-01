【武漢肺炎】江蘇屋主被隔離　工作人員上門活埋寵物貓稱「消毒」

新型冠狀病毒肺炎肆虐，內地政府為控制疫情擴散，都要求將懷疑受感染的人員隔離。惟在江蘇無錫市一個屋苑，有屋主在被隔離觀察期間，所飼養的寵物貓竟被屋苑的工作人員，以消毒為由活生生「處理」，活埋致死，又稱此舉是依據相關法律規定。

啾咪生前相當可愛漂亮。（微博）

綜合內地傳媒報道，事發時屋主據稱因工作關係要在醫院接受隔離觀察。屋主暫時未有發現受感染，故與屋苑方面達成共識，寵物貓「啾咪」暫時安放在露台，並已安排朋友前來將啾咪帶走安置。

未料屋苑的工作人員其後自行上門，以消毒為由將屋主的啾咪帶走，放進膠袋並活埋。從屋主事後與工作人員的聊天紀錄所見，工作人員周四（1月30日）下午將啾咪帶到屋外的荒地「深埋土裏」，活埋致死，並向屋主稱「你的心情我理解，但是在疫情方面請你理解」。

內地傳媒事後向涉事屋苑的所在街道詢問，工作人員證實確已將屋主的寵物貓活埋處理。工作人員指，當時到屋主家中進行消毒時，發現有一隻貓，由於現場暫時沒有人居住，故根據「一級響應」的機制以及周邊居民的「強烈要求」，將該隻貓「處理了」。工作人員稱，此舉是根據《傳染病防治法》第九條和第四十二條有相關規定，「傳染病暴發時流行時，可以採取控制和撲殺傳染病野生動物家禽等措施。」

工作人員稱屋主要理解此舉是防疫工作。（微博）

事件在網上引來網民留言狠批，直斥屋苑工作人員喪心病狂，「有的時候我覺得，不是人生病了，是這個世界病了」、「神經病吧？理解現在特殊時期要消毒，但是動物身上的病毒不傳染人啊」、「我的天啊啊啊 這都是甚麼人！」、「真的惡心，你自己還是轉播病毒吶，怎麼不埋自己？」

（綜合報道）