【武漢肺炎】河南醫院護士長遺失一個N95自責痛哭：全院不足10個

武漢肺炎疫情持續擴散，市民一罩難求不敢外出，同樣的情況在醫護身上更嚴重，連要接觸患者的前線都「無罩用」。日前內地網上傳出一則護士長因為丟失一個N95口罩而痛哭的消息，經傳媒確認，事件於河南漯河市中醫院發生。涉事護士長稱N95只留給前線使用，然而自己離開醫院修理防護服後，發現本來只剩10個的N95丟失了一個，於是一時情緒失控哭了起來，覺得是自己失職。院方表示，即使事後獲得外界物資援助，但缺口仍然很大。

河南漯河市中醫院的醫生要24小時輪流值班治理發熱病人。（新京報圖片）

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內地醫院防護物資不足，令前線醫護抗疫壓力百上加斤。《新京報》記者查得事發地點為河南漯河市中醫院，自疫情爆發以來，醫院從各部門召集人員組成臨時防疫團隊到發熱門診值班，在兒科工作的護士長張瑞有21年經驗，被任命做負責人，與另外5名醫生及5名護士在前線把關。

該醫院的護士長因遺失一個N95失控痛哭，事件被傳至網上。（新京報圖片）

自年三十（上月24日）開始，張瑞和戰友們未曾回家，要輪流24小時值班，食宿都留在醫院宿舍，她主要負責溝通協調。上月31日，她發現其中一件防護服的拉鏈壞了，因為醫療物資短缺，她拜託一名做裁縫的親友修理，短暫離開醫院，但回來後發現，只剩不足10個、配備供前線醫護使用的N95口罩不見了1個，當場急得大哭起來，「我當時有點情緒失控了，現在想起來很不好意思」。

她指出，漯河市中醫院不是定點診治武漢肺炎的醫院，但發熱門診每天都有10多名病人求診，經檢查後有疑似中招症狀的病人要轉送到定點醫院，換句話說她的同事隨時會接觸病毒，故防護措施不可鬆懈。目前該院醫生看診時只有普通醫用口罩，而為患者做較危險的咽紙檢測時才會戴上N95口罩，但數量依然非常緊拙。

醫院的黨委副書記曹宇宏稱，醫護的防護物資一直緊張，但院方自疫情爆發以以來，還要派出13名人員到定點醫院支援，連帶需提供的保護物資，令前線資源更見緊張，自己見到護士長的反應亦相當難過。

現時院方用盡關係向社會求助，不少企業提供了食物及消毒用品等，但口罩於市場仍然難見，尤其N95很難買。直至昨日（4日），院方終在疾控中心拿到60個N95及100套防護服，社會人士亦捐助了3000個普通口罩，物資短缺情況暫時得到緩和。

（新京報）