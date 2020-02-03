【武漢肺炎】外傭家人代撲口罩　拆箱始知遭掉包　僱主失望嬲爆

今時今日香港「一罩難求」，不少人每日都煩惱到哪裏才可買到口罩，有外傭僱主近日分享，指外傭的家人早前代為於印尼訂購口罩，本來滿心歡喜不用到處頻撲，可是包裹到港拆箱始發現口罩被掉包成次貨，令她、外傭以及代為訂口罩的家人都「嬲到爆炸」。

有僱主稱外傭的家人於當地代為訂購口罩，不料抵港拆箱始發覺口罩被調包。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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該名僱主早前於fb「外傭僱主必看新聞訊息」分享中伏經歷，指家中印傭的媽媽早於口罩荒發生前，已為她一家代為訂購20盒當地醫院使用的口罩。一家以為口罩會如時送到便不用周圍撲，等了個多星期，她特意駕車載姐姐取貨，滿心歡喜開箱時卻發現中伏。

樓主稱，開箱後發現原本訂購的醫療用口罩牌子被偷龍轉鳳，換成另一平價牌子，「換咗啲當地街邊$5一盒嘅口罩」，令她「嬲到爆炸」。她直言暫不知口罩被何人調包，亦對掉包過程一無所知，分享事件只為提醒其他靠外傭代訂口罩的家庭，「講件事出嚟係想提醒大家，如果搵工人姐姐買口罩嘅要注意」。

樓主發現口罩被掉包成次貨後感到非常憤怒，直言不敢戴收到的平價口罩。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

她補充指，姐姐稱家人本來將維他命與口罩一同寄件，可是現在包裹內只有「廿盒不明來歷口罩」。姐姐的家人告訴她，將會於當地「帶警察去寄件嘅鋪頭理論」，並會查看閉路電視。

事件令樓主生氣又難過，覺得浪費了姐姐家人的心血，「啲口罩係佢好辛苦買到，再寄畀我地，真係辛苦佢老人家，搞咁耐得個桔」。她又慨嘆，即使查明事實，獲得賠償也無用，「總之而家就冇咗啲口罩，得返啲唔敢用嘅街邊貨，佢媽媽喺嗰邊原本買廿盒都已經好難，而家更加難上加難」。

事件引起其他僱主關注，稱同樣拜託姐姐從家鄉訂口罩，擔心會遇到同一情況，會考慮使用較昂貴但更可靠的運輸公司。亦有網民稱家中印傭的家人遇到一樣的掉包事件，與賣家對質後，對方直認「冇咁多貨，想搵錢」，認為事件無法避免，只能自己小心。

【如何正確戴口罩】（01製圖）

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