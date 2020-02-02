【武漢肺炎】外傭自發撲消毒液、銷假排隊買口罩　僱主直言好感動

近日港人紛紛為口罩和家居消毒用品頻撲，但打工仔卻難以隨時出街排隊掃貨。有僱主昨日分享家中外傭的溫馨舉動，指姐姐得知現時市面消毒用品難求，即使家人未曾要求，仍選擇一大清早出門四處排隊，成功買來漂白水、家居消毒液等，令僱主大為驚訝，直言：「一向堅持必須當姐姐是家人般看待，總會有個好的！感恩有佢。」

有外傭近日見僱主四處撲口罩等用品無果，自發一大早出門排隊，成功買到家居消毒用品。（fb「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該僱主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示外傭姐姐因為知道目前很難買到消毒劑，於是昨天一早便自己出門「周圍搵、排晒大隊」，幸好買到不少清潔用品，包括兩瓶漂白水、一瓶家居清潔液和數瓶潔手液等；姐姐甚至曾到日本城排隊買口罩，雖然最後還是拿不到籌，但僱主也大讚「真係叻叻」，感激對方的努力。

僱主續稱，外傭姐姐過去只要求每個月放假一天，原本今日（2日）為假日，未料她昨天卻表示希望銷假，情願今早再去排隊，看看會否買到口罩，「佢知道我周圍買都買唔到，所以佢想自己去盡一分力」。

外傭如此落力幫忙，皆因僱主「一向堅持必須當姐姐是家人般看待」，就連家庭旅行也會帶姐姐去。僱主稱姐姐在家工作一年半，「平時會自動自覺搵嘢做，又唔鍾意去群其他姐姐，又惜小朋友」，認為只要真心對待外傭，把她們當作家庭一員，「總會有個好的！感恩有佢」。

（facebook）

+ 2