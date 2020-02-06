被喻「360度無死角美女」擁無敵身材　韓模Bora Kim係零缺點？

天下美女多如繁星，但能夠被稱為「360度無死角美女」的實在少之又少。南韓國際名模Bora Kim就被喻為零缺點索女，除了有嬌俏臉蛋及高挑身材之外，體型亦都玲瓏浮突，完美兩個字對她而言是當之無愧！

Bora Kim是韓國名模，被喻為360度無死角美女。（IG「wanna._b」圖片）

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Bora Kim除了是模特兒，還是一名健身教練，能夠有完美體態的確有原因。她身高1.66米，體重更只有97磅，絕對算是輕盈，不過雖然如此，她的外表都看不出瘦削骨感。

比起大家對傳統韓國美女的印象，Bora Kim更能將這些特點表現出來，例如雪白肌膚、尖尖瓜子臉、水汪汪大眼睛、高高鼻子等，全部加起來之後都令人不捨得將目光移開！

Bora Kim形象百變，不過都可以輕鬆Carry。（IG「wanna._b」圖片）

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既然是模特兒，泳裝照就當然少不了。Bora Kim穿上泳衣之後大曬自己長期健身的成果，上圍豐滿之餘亦有一條小蠻腰，修長雙腿看起來令人覺得她整個人都變得修長，相信令很多女性都妒忌到極點。

Bora Kim曾經是韓國觀光大使，亦都是品牌代言人，在社交媒體上更擁有大量粉絲，例如Instagram上就有多達55萬人追蹤。而她在對於鏡頭一直都十分自信，即使自拍短片上載都從不忌諱，令很多人都相信她是真材實料。

（綜合）

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