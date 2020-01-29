90後越南第一美女讀高中已經選美！　超級女神氣質勁吸800萬粉絲

越南美女本身已經聞名天下，如果是最美的一位就定必「靚爆鏡」。被封「越南第一美女」的芝芙（Chi Pu）約10年前參選越南青少年小姐的時候已經一鳴驚人，之後在娛樂圈不斷發展，更有大批支持者，例如在facebook專頁就有近800萬名粉絲，極之受歡迎！

芝芙（Chi Pu）被喻為越南第一美女。（IG「chipupu」圖片）

+ 19 + 18 + 17

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

芝芙是一名90後，現年26歲，來自越南河內。她於03年勝出鋼琴比賽奪得第一名之後，於09年就讀高中的時候參加越南青少年小姐選舉，成為最佳的20名佳麗，自此她就進軍娛樂事業，成為模特兒。

芝芙入行至今已經出演過音樂劇、電視劇及電影，亦都曾經唱歌及任品牌代言人，最誇張的是一隻於2015年推出的手機遊戲Chi Pu – VSAO就是以她的名字命名。芝芙亦曾得到不同獎項，例如最佳女演員。

芝芙（Chi Pu）有外貌之餘亦都有身材，被封越南第一美女實在當之無愧。（IG「chipupu」圖片）

身為越南第一美女，芝芙可以說是各種越南美女特質的極致。除了瓜子臉、眼大大、鼻高高、櫻桃嘴形成無死角靚樣之外，均勻身型加上白皙肌膚，就完全展現出越南美女的突出之處。更加令人感嘆的是，芝芙的不同形象都展現出一種高貴的氣質，給予人女神的感覺！

人氣爆燈的芝芙在facebook專頁及Instagram分別有近800萬及370萬名粉絲，受歡迎程度數一數二。更加重要的是，芝芙在社交媒體上不時都會更新近況，靚相一浪接一接，令人目不暇給！

【熱話#同場加映2】（01製圖）

↓↓↓ 佢都參加過越南青年少小姐選舉，越南周子瑜Nam Phương你又識唔識？ ↓↓↓

+ 11 + 10 + 9