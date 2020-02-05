【武漢肺炎】忍唔住跳大媽舞點算？　廣東省專家：單獨戴口罩跳

武漢肺炎疫情持續擴散，內地呼籲市民不要聚集，避免病毒有機會交叉感染，國家衛健委較早前又呼籲，市民儘量不要去跳廣場舞（香港俗稱「大媽舞」），待疫情受控後再跳。不過，一班大媽長期留家可能會「技癢」，今日下午廣東省政府舉行新聞發布會時，專家給出另一番見解，萬一老人家悶得發慌，她不提倡「聚群跳」，但「自己跳可以，但要戴口罩」，並提醒長者這樣做有缺氧風險，建議找其他活動維持身心健康。

武漢肺炎疫情持續擴散，內地大媽長期留家無法跳廣場舞難免技癢，專家建議大媽們一個人跳，但要配戴口罩。(資料圖片)

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對於有人想跳大媽舞，王首紅不建議聚眾跳，最好單獨戴口罩跳。（南方都市報圖片）

不少市民視跳大媽舞為精神寄託，武漢肺炎搞得官方呼籲千萬別聚眾，難免令一班大媽技癢難耐，不停有人疑問萬一長者在家中悶得發慌，到底能否去跳廣場舞？今日下午（5日），廣東省政府新聞辦舉行第十一場疫情防控新聞發布會，省人民醫院、省老年醫學研究所深切治療部主任王首紅再次回應大媽舞問題，她建議一眾「舞者」先別跳，「跳舞本身可能會增加交叉感染的發生率」，不過她也明白大媽的需要，「不提倡聚眾跳，自己跳可以，但要戴着口罩跳」。

然而除了要單獨戴罩跳，她還建議較年長的大媽舞愛好者要注意，因為跳舞時氧耗量大增，戴罩跳更容易缺氧，對有基礎疾病的老年人，比如高血壓、冠心病、慢阻肺、腦動脈硬化的患者有一定風險。而外出到公共場所練舞時，在公共交通工具上也要戴好口罩，到公共場所後要減少接觸物品及部位，避免用手接觸眼鼻口。

武漢肺炎仍未受控，內地不建議跳俗稱大媽舞的廣場舞，萬一忍不住亦應單獨戴口罩跳，圖為常在屯門公園又唱又跳的「台柱」娜娜。（資料圖片）

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王首紅又建議長者們要保持良好心態，面對疫症要控制「資訊攝入量」，別過分關注疫情變化，將注意力集中於如何做好自己的防護。在不外出的情況下，可利用室內空間做令自己愉悅的事，如太極、寫書法、象棋、沖熱水涼和做家務，多與家人交流尋找心理支持。她又提醒民群要留意家中長者出現焦慮、恐懼等情緒，適時給予支持，因為不鼓勵外出，有需要時可找網絡平台接受心理諮詢，打電話都可以。

（南方都市報）