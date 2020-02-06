【武漢肺炎】輪椅女遇搶廁紙潮好頭痕　獲好心街坊相助送贈

患難見真情，如果是不認識的陌生人送暖，就更令人感動！因一則謠傳訊息，香港多區昨出現搶購廁紙等日用品的情況，有行動不便需坐輪椅的網民卻分享一則好人好事，稱在超市門前遇到主動關心自己的街坊，對方幾經辛苦買到兩條廁紙後，竟特意預留一條送給她，讓網民感動得直呼「暖男」，希望更多港人能在疫情下守望相助。

周三（5日）本港多區的超市紙巾、即食麵、米等貨物被市民搶購一空。（資料圖片/余俊亮攝）

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該網民在facebook群組「將軍澳主場」發帖，表示昨午因朋友之間流傳內地將停產廁紙，故在將軍澳新都城附近四處查找是否有貨。需坐輪椅的樓主先到百佳，但看到人潮後猶豫了一會，未幾便有男街坊走上前問是否需要幫忙，並回答樓主稱店內廁紙已售罄。

樓主續指兩人暫別後，她轉到惠康看情況，未料一到超市門口，又重遇先前主動關心她的男街坊，告知惠康內同樣沒有廁紙出售，但他幸好買到兩條，其中一條更是特意預留給樓主，「叫我在惠康門外等佢，佢出到來，真的給我一條廁紙」，並不願收錢，令樓主大為感動。

網民紛紛大讚該名街坊「好有愛」，「這個就是香港人可愛的地方」，「發揮鄰里互相幫忙精神」，形容在今次武漢肺炎疫情下，香港再出現「獅子山精神」，呼籲港人要守望相助，表示「好人一生平安」。

不過，對於網上傳聞指因內地生產線停工，惠康多樣日用品，如即食麵、紙巾、白米只有限量供應；惠康昨已澄清只屬流言，表示由於部份產品需求急升，正與供應商保持聯繫，會致力為顧客提供充足及多元化的產品。

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