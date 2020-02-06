謝和弦小三莉婭情緒失控？IG爆粗喪鬧網民智障：誰在care你們！

台灣男歌手謝和弦爆出吸食大麻事件後，連帶也扯出小三網紅莉婭，還吵著要與正宮Keanna離婚，夫妻倆更透過社群隔空對罵。4日謝和弦更宣布刪光IG中所有Keanna的痕跡，表示：「從此以後，人生不再有妳」，並爆料Keanna過去曾是高級飯局妹、娃娃音全是假，這讓Keanna無奈地說：「我連提告都懶了。」

謝和弦正宮Keanna曾擔任日本雜誌模特兒，被網民讚是「零死角美女」。（IG@keanna_taiyh）

+ 12 + 11 + 10

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

許多網友也轉向批評謝和弦新歡莉婭，她5日罕見在IG限時動態上大罵「靠✕」、「智障」。她說：「我每天在意的都是我自己身材練好沒、唱歌進步沒、commercial排舞流行什麼、世界郵輪表演工作者趨勢，誰在care你們愛看的八點檔連續劇演到哪！智障。」

小三莉婭IG爆粗向網民反擊。（IG@liyacheee）

而4日謝和弦除了刪除與正宮的照片外，更爆料Keanna曾做過酒店、娃娃音全是假，甚至還說：「林北會有十二個老婆，無需一張廢紙綁住我」，似乎暗指對婚姻的無奈。

網紅莉婭不止被網民封為「最強小三」，亦有人質疑她曾經在臉上動刀整容。（IG@liyacheee）

+ 21 + 20 + 19

延伸閱讀：

吳宗憲援助武漢「逾3千萬」 心痛吐真相嘆：我能不能別再演了

有片／吳奇隆在「中國台北」為武漢加油 遭台灣網友嗆翻

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】