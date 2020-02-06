武漢肺炎｜日本節目模擬病毒家庭人傳人　一家七口僅1人沒中招

武漢肺炎下人心惶惶，皆因病毒除了可以透過飛沫傳播外，甚至可以透過糞便傳播。日本電視台TBS一個科普節目曾用熒光劑模擬流感病毒做實測，了解病毒的傳播方法，節目在一家七口的住所內測試，發現這家人中一旦有人中招，不消一會兒病毒就成功感染全家，不過當中竟然有一個人做對一件事，成功避過病魔！

↓↓↓ 實測「洗手比戴口罩重要」 ↓↓↓

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該個日本科普節目中的實測環節中討論的是原本是流感病毒，不過其性質與武漢肺炎的新型冠狀病毒相同，也可以透過飛沫及接觸傳播，因此可作參考。劇組先在爸爸手上噴上特別的螢光染料，模擬病毒傳播的狀況，在2小時的家居生活中，爸爸只曾直接接觸過兩個兒子。

不過即使如此，因為爸爸曾經接觸過門柄，姐姐於開門時又要扭開門柄，因而接觸到病毒。妹妹和媽媽就分別因為與弟弟玩球及接觸到兩個兒子的手而接觸到病毒，總共3個人間接接觸到病毒。

劇組發現連家中的其他物件如食物包裝袋及樓梯欄杆都有病毒。（TBS電視截圖）

劇組發現連家中的其他物件如食物包裝袋及樓梯欄杆都有病毒。（TBS電視截圖）

劇組最後總結一家七口的感染情況時，減去最初的帶病者爸爸之後，發現總共有5個人的臉上有螢光染料，包括媽媽，姐姐、妹妹、哥哥及弟弟，他們都已經被視為染病。不過奶奶的臉並沒有螢光染料，即成為一家人的「倖存者」，劇組翻看片段，發現她一直都在洗菜，變相將手上的病毒都洗走，證明防疫專家所言的「洗手比戴口罩重要」呼籲正確無誤，對於阻止病毒散播有其功效。

（綜合）

#同場加映（香港01製圖）

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原文：【武漢肺炎．懶人包】預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施