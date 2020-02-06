武漢肺炎│台護士教口罩正確收納法　放衫袋、放櫃桶都係大忌！

武漢肺炎疫情持續升溫，許多人瘋搶口罩，造成口罩之亂。台灣於6號開放口罩實名制，一早看到許多民眾排隊，面對口罩短缺的情況，粉絲團《護理師的日常》就來教大家如何妥善保管暫時取下的口罩。

不論是中、港、台現時都「一罩難求」，假如被迫重複使用口罩，有不少禁忌需要注意。（資料圖片／梁鵬威攝）

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護理師表示，口罩目前供不應求，不可能用完就丟，但是又不知道怎麼收，隨便塞在背包、抽屜或口袋，或者攤在桌上，拿起來再使用的時候，難免怕防疫效果打折，也無法用的安心。她教大家簡單4步驟，正確收起用過的口罩。

放衫袋、放櫃桶都係大忌！台護士教口罩正確收納法▼▼▼

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《護理師的日常》表示，如果沒有夾鏈袋可用衛生紙稍微包覆。如果不再用要丟棄，請用耳掛鬆緊帶把口罩捆好再丟進垃圾桶，以免口罩上的細菌亂飛。她也提醒，如果不是進出醫療院所，一般布口罩當防護就足夠，洗手才是最重要的預防。

《護理師的日常》教你口罩收納法。（Facebook@護理師的日常）

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