武漢肺炎│網民分析台日防疫政策　5大關鍵令台灣完勝？

中國大陸武漢肺炎爆發，疫情迅速擴展全球，鄰近區域如日本、韓國、泰國、台灣等都遭受波及，相繼傳出多起確診案例。儘管政府已努力掌控疫情、制訂口罩政策，仍被一些民眾與藝人狠酸，對此，就有網友於PTT針對台灣與日本在防疫上的作為去作分析，分類曝光兩國政策的時間軸，引發熱烈討論。

武漢台商包機3日午夜抵達桃園國際機場，飛機不走空橋直接進入維修棚，醫護人員上機進行諮詢檢疫後安置隔離。（中央社）

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「在日本旅居10多年，這次看到日本政府的對應簡直瞠目結舌，對照台灣一個神一個宛若屎，還請大家對台灣防疫人員和官員少點責備多點鼓勵啦！」日前有名網友於PTT八卦板上發文，表示自己是名旅日10多年的人，對於這次日本政府針對武漢肺炎爆發的處理相當震驚。目前台灣確診武漢肺炎病例有11例，但日本已激增至35例。

原PO把台日防疫政策分成「5面相」做出整理（點圖放大▼▼▼）

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原PO總整理一出，立刻吸引網友討論，激動直呼：「與其看日本做得多糟，不如了解台灣在這次的應對是如何迅速有彈性」、「慢半拍的湖北禁航最傷，湖北病例數在這幾天都增加了80倍以上」、「台灣做的這樣還要被台灣鯛罵」、「台灣這次的防疫能力之後應該會成為國際典範」、「所有台灣防疫相關人員讚讚」、「日本佛系防疫」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】