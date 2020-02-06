武漢肺炎│將軍澳藥房成桶漂白水任取任訂價　店員：想街坊有得用

「全民抗疫」不只是靠把口，繼各區善心市民免費派口罩後，更有良心藥房「半賣半送」出售家居消毒用品。將軍澳一間藥房今早在門口擺放漂白水，全由街坊自由訂價，吸引不少人自備容器取用。熟悉該區的網民隨即認出藥房，大讚「幾個後生（店員）有禮貌」、「好有心」。

有藥房今早擺出漂白水，讓市民自備容器取用。（fb「將軍澳主場」圖片）

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有將軍澳街坊今早行經寶盈花園一間新開的藥房，看到門口擺放數瓶漂白水，查詢後得知店方以「半賣半送，隨心付費」的安排，讓街坊有漂白水可用，而員工也表明無意賺錢。該街坊隨後在facebook群組「將軍澳主場」發帖，形容：「幾個後生仔好有心，抵讚。」

現時各類消毒用品供應緊張，樓主指今日中午再經過藥房時，所有漂白水均已售罄。帖文一出，不少街坊留言分享自己早前的「消費體驗」，認為該藥房「價錢靚兼且超有活力」，又指店內數名年輕員工「好好人，好好禮貌，買感冒藥會叮囑你休息多啲、飲多啲暖水」。

至於另外一眾未曾幫襯的居民，亦紛紛表示以後經過必定光顧，「良心舖，將軍澳人會記得你」，「行遠啲都要幫襯」，以支持協助市民抗疫的店舖。

（fb群組「將軍澳主場」）