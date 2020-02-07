【武漢肺炎】澳洲封關　10萬中國留學生受影響：希望校方延遲開學

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月1日宣布禁止所有來自中國內地的旅客入境，從中國大陸前往澳洲的澳洲公民和居民則要接受14日隔離，估計將導致逾10萬名中國留學生無法趕及開學，一名受影響的學生婧婷表示，雖然校方會安排遙距授課，但由於中國國情特殊，很多網站都無法瀏覽，因此對他們來說這並非完美的解決方案。

婧婷在塔斯曼尼亞大學（University of Tasmania）攻讀市場營銷的專業研究生課程，春節期間前往安徽蕪湖探望家人，本預計2月11日返澳，惟疫情不斷惡化，她決定購買2月5日的機票提早回澳，「但現在我還是要退回這兩張機票。」

婧婷表示，入境禁令嚴重影響學習進度，「校長已向我們發出郵件，通知大家校方會保障受疫情影響的學生也能夠繼續學業。他們會提供線上課程，因此學期會如常開始」。她認為，雖然有關安排相當合理，但實際上卻會出現很多困難，「因為中國特殊國情，很多網站都不方便上，比如Google Scholar等，這比較影響我們正常完成學業，寫論文也會受到很多限制。最理想的是能推遲開學一至兩星期，這樣我們還能及時趕回去。在網上，老師和同學們的互動會少，而且現在網上這麼多公開資源是免費的，很多是名校的資源，我為何還要交這麼多錢去享受澳洲學校的課程？」

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此外，婧婷指出，禁令還會對中國留學生造成其他不便，「（有些人）租的房子沒有退，也不知道要不要退，東西都在屋子裏，沒有人幫忙收拾。很多去偏遠地區、打算申請工作簽證或永久居留的人，會對在校讀書的時間有要求，這都需要進一步和政府溝通。」

「推遲開學時間較合理」

另一位留學生仲柯恭，去年底獲得墨爾本大學電子電氣工程碩士學位，本計劃在2月1日飛回墨爾本。他說，當日到達機場才得悉入境禁令，只好立即退回機票，「這對我的影響很大，我的學生簽證3月中就到期了，本來想2月份入境，3月初就把工作簽證申請遞交上去，現在就只能在國內看一下情況，或者之後再申請旅遊簽證了」。

仲柯恭稱，有關禁令雷厲風行，連當日抵達的旅客都被遣返，「從防疫的角度來看，這肯定是對的，反應很快，不然會有更多攜帶病毒的遊客進入澳洲境內。從國際趨勢上來看，澳洲政府的做法沒有什麼太大的問題。不過學校應該多考慮一下學生的權益，把開學時間推遲，這比較合理，或者通過教育部統一發放文件，因為不同學校的處理方法都不一樣，這對學生不太公平。」如今他只能繼續留在山東濟南，希望當局早日解除入境禁令。

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