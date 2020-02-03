【武漢肺炎】澳洲對中國人封關　大陸生謊稱香港出發　獲關員放行

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）2月1日宣布拒絕所有來自中國內地的旅客入境，從中國大陸前往澳洲的澳洲公民和居民等則要接受隔離14日。大批中國留學生受影響。有澳媒報道，一名中國留學生為能入境澳洲，將入境登記卡的出境地從「中國」改成「香港」。但其實此人是從中國大陸出發，經香港轉機到昆士蘭。

澳媒今日昆士蘭（qldtoday.com）訪問3名就讀昆士蘭大學（University of Queensland）的中國留學生。其中一名化名小K的人在2月1日當晚11時45分抵達布里斯班機場並且能夠入境。

小K說，就在其所搭乘客機在深夜降落時，才從朋友那裏獲悉入境禁令，「我朋友還嘲諷我，說我要被遣返回去了。」小K情急智生，將入境登記卡上出境地點本來寫下的CHINA劃掉，並改成HONG KONG，結果小K順利過關。

就讀澳洲昆士蘭大學、化名小K的學生是從中國大陸出發、經香港轉機往澳洲，但小K為了過關，竄改入境登記卡上的出境地點。在疫情正在蔓延之際，在網上引起眾怒。（澳洲無憂網截圖）

小K與朋友的通訊截圖被上載到網上，有人留言批評：「我自我隔離14天先？真的是一顆老鼠屎壞了一鍋湯，華人在海外形象就是被這些人破壞的」、「請願人肉（起底）小K」、「希望那個小K能做好自身隔離」、「呼籲澳洲移民局把不守誠信的小K取消他的簽證永不能入境澳洲」、「用這種方式混進來，還自以為豪？」

另一名就讀同一大學的學生小輝，則連抵達澳洲的機會都沒有。他2月1日中午乘飛機從上海起飛，本應經香港轉機到布里斯班。機場在降落前1小時收到澳洲政府發佈禁制令的消息，情況更糟的是，他人需再轉機、但行李是直接送往澳洲，他和其他旅客根本無法在澳洲過關取回行李再走。他和一批旅客被海關人員帶到一間「小黑屋」，要求他們購買回程機票，再由轉機航空公司幫他們轉運行李。小輝最後在機場等到翌日、花了高價才買到回程機票，「比飛往澳洲更貴」。