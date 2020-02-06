【武漢肺炎】隔離人士威脅自殘終平息　民安隊前線：應派警進駐

政府現有3個隔離營，皆由民安隊成員負責管理看守。前線民安隊成員阿明（化名）向《香港01》透露營內，不少被隔離人士情緒低落，有人曾對民安隊前線作不禮貌行為，甚至曾有內地女士因無父母入院消息，一度以利器威脅自殘，幸事件最終解決。 有民安隊前線認為，民安隊無執法權，建議警員駐守及巡邏隔離營，又直指消防處計劃在隔離設施內派員當值「無意思」。 民安處回覆，指檢疫中心運作暢順，否認有任何不愉快事件，又指警隊一直有參與配合檢疫中心的籌備及管理工作，及預留了相等規模的人手以應付。

阿明透露隔離營內的隔離者，多數屬於內地人，不少人被限制自由多日，加上可能親人在醫院，情緒低落，甚至有變得激動。他指，前線都理解他們流落異鄉，及被隔離而不安。阿明說：「（被隔離人士）困得耐，可能都係百幾二百呎地方，時間一長，情緒就波動，會諗點解當我哋係犯。」他又說房內娛樂不多，無電視，Wifi比較弱。

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有義務民安隊前線投訴，表示裝備不足。（民安隊影片截圖）

熱飯變冷飯 不少被隔離人士對膳食不滿

他又特別提到，由於不少隔離營距離市區較遠，膳食送到隔離營，亦要經過檢疫區等多個步驟，才能送到「客人」手上。原本熱騰騰的飯盒都變成冷飯，加上選擇有限，又未必適合內地人口味。因此不少被隔離人士都對膳食不滿。阿明說，他見過有隔離營紀錄，寫明被隔離人士由黃昏6時許點飯，但竟要大約10時晚飯才送到，被隔離人士因而希望改善情況。

阿明說，其實不少民安隊前線都同樣因工作太忙，或經過檢疫區等多個步驟，而難以準時用餐，他們對被隔離人士的不滿的感到體諒。然而，有被隔離人士卻以不禮貌行為表達不滿，他不下一次聽過有隔離者向前線擲飯盒，甚至水壺、椅等，阿明形容他們「脾氣幾瘋狂」。

受訪民安隊前線阿明表示，裝備不足，令他們曝露在感染危險中。（受訪者提供）

內地女士威脅自殘 幸獲解決

阿明說，據指早前有一內地女士，父母都因肺炎入院，她因為擔心父母情況而向營方查詢，但數日都未有消息，於是女士以利器威脅自殘，甚至會對在場民安隊員不利。幸好有長官即場在她面前致電相關部門，令她得悉父母最新情況，最終才平復情緒，事件得以解決。

阿明說，他們遇上相關情況，由於欠執法權，可做事情不多。而警方駐守在隔離營外，要通知他們支援，等到他們過檢疫區等入內，往往已經太遲。他指曾有人向上級反映希望警察可以入內駐守，但目前未有回覆。

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另一民安隊：裝備不足問題不大 建議警察於營內巡邏

另外今日有讀者向《香港01》表示，曾聯絡民安處希望捐物資，但對方拒絕，指無物資問題。另一名民安隊前線阿星，今日主動致電《香港01》，就說按他觀察，裝備不足仍可向上級或隔離營的其他政府部門取用，他認為目前民安隊的支援足夠，資源問題不大（詳見早前報道）。

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阿星表示有聽過個別隔離人士情緒激動，但認為隔離營始終不是酒店，他們只能盡量滿足被隔離人士需要，大家都要互相體諒。他認為目前警察於隔離營作用不大，因為只得數人在營外站崗，幫忙不到太多。他建議警察加強角色，應於營內巡邏，會對營內維持秩序帶來幫助。

對於消防處計劃成立「快速應變隊」在隔離設施內當值候命（詳見另稿），負責提供緊急滅火及救援等任務，阿星就質疑消防員進駐「無意思」，因為消防員的訓練是救火，與醫療隔離沒有關係。

民安處否認有任何不愉快事件

民安處回覆查詢，指處方有足夠的經驗和能力管理檢疫中心，現時各檢疫中心運作暢順，又否認有任何不愉快事件。民安隊會根據工作需要，安排合適人手在檢疫中心執勤。

處方又指警隊一直有參與配合檢疫中心的籌備及管理工作。自各個檢疫中心啟用以來，檢疫中心入口處一直有警察負責維持治安和協助民安隊於檢疫中心的保安工作，當區警察指揮官亦會不定時作巡查，亦會在有需要情況下靈活調配人手增援。此外，警務處亦預留了相等規模的人手以應付有需要增設的檢疫中心，待相關設施的啟用隨即調派往現場當值。