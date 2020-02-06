【武漢肺炎】確診者出院前須確保無帶病毒　再視乎臨床情況決定

社會新聞
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香港累計有24宗確診新型肺炎個案，除了1名病人死亡外，另外23人目前仍然留醫，當中2人危殆，其餘情況穩定。第一宗確診個案自1月22日入院，至今已超過兩星期。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，本周正與專家商討確診個案的出院準則，需視乎病人的臨床情況，以及需再取樣本接受病毒檢測，確保對病毒呈陰性才出院。

▼疫症下的香港　不正常的日常▼

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醫管局的傳染病應變計劃中，預計瑪嘉烈醫院傳染病中心可接收首階段20個確診病人，之後會由其餘7個聯網接受各自的確診個案。現時本港已逾20名確診新型肺炎的病人需留院，有部份病人已在瑪嘉烈以外的醫院留醫。

劉家獻（右一）透露，正與專家商討確診個案病人出院準則。（余俊亮攝）

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（6日）表示，本周正與專家商討確診個案的出院準則，需視乎病人的臨床情況，例如病人的情況是否轉佳，因病人的康復情況才是最重要，此外或需設硬性準則，再取病人的樣本如咽喉樣本接受病毒檢測，確保對病毒呈陰性、身上無帶病毒才可以出院。

有指醫管局用作治療新型肺炎的藥物，包括利巴韋林、蛋白酶抑制劑及干擾素存量不足，劉家獻回應稱，目前主要使用三種藥物治療有關病人，承認近日用得較多，不過他強調藥物供應穩定，會盡快補充貨量持續供應。

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