【武漢肺炎】遼寧大媽充氣服當防護衣　化身「行走聖誕樹」晨運

內地武漢肺炎疫情持續，民眾為求自保都努力自創千奇百怪的方法避免感染。遼寧有大媽竟叫女兒幫忙購買充氣服， 當成保護衣穿上外出，不論到公園做運動還是上班，猶如一棵「行走的聖誕樹」，超級爆笑。

遼寧大媽穿上充氣服當防護衣外出，臂彎穿上小手袋，造型十分爆笑。（梨視頻片段截圖）

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這名超狂大媽的女兒拍片向傳媒爆料，片段中掌鏡的女兒笑不停，直擊媽媽從家門外出、穿過草叢、走到公園晨運和做運動，再拿回手袋走向座駕，準備駕駛上班的情況。

聖誕樹大媽的女兒說，媽媽早前看到有網紅扮成恐龍外出購物的爆笑片段後，受到啟發，當時母女倆笑不停，沒料現時疫情凶險，媽媽忽發奇想覺得這件滑稽的吹氣服，正好可以阻擋空氣中的飛沫，比外出時只戴口罩更安全，而且事後可消毒，而這位超安全的大媽，充氣服中仍有戴上口罩。

女兒又大爆媽媽原要求購買兩件作夫妻裝，但爸爸拒絕穿上，而最初要買的也是網紅片中的恐龍裝，惟已沒貨，後來媽媽看中了這棵聖誕樹，覺得沒有尾巴 行走時更方便，價格也只是 118元人民幣，而且內裏有充氣設施，一按掣即可充氣放氣，十分方便。

女兒重申媽媽沒有搞怪的意圖，是認真拿來防疫的，也不介意別人嘲笑的目光。而穿上聖誕樹裝唯一不便的是，當媽媽要駕駛時 ，上車前要先放氣，否則上不了車，亦會違反交通規例。

不過武漢第四醫院呼吸科副主任胡建武 認為這樣做作用不大，他解釋防護衣物 是供專業人士密切接觸病人才需要用到 ，這種吹氣服雖然可能起到隔絕的作用，但如穿着者穿上脫下時，手和臉誤沾了病毒，一樣可能受感染， 他認為在日常生活 正常的戴口罩和勤洗手，就足夠自保了。

片段：http://t.cn/A6P3vGSF?m=4468993274263732&u=6004281123

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