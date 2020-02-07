【武漢肺炎】一件文具3步驟製撳𨋢神器　ATM適用仲可消毒

面對武漢肺炎疫情，保持雙手清潔尤其重要，近日市民搭𨋢撳掣或在公眾地方開門，都變成鬥智鬥勇的角力戰。網民紛紛發揮創意自製各種防疫小道具，最新網上有人分享「自動撳𨋢神器」，只需3個步驟即可完成，既避免雙手碰到細菌病毒，亦能減少用紙巾，更加環保。

最近網民自創「撳𨋢神器」，材料只需膠水和消毒酒精。（fb「筲箕灣人筲箕灣事」圖片）

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全城防疫，繼懸浮口罩盒和U型喉注水神器後，有網民進一步忽發奇想，DIY工具用作按升降機鍵。製作材料和步驟簡單，只需到文具店買一支膠水，再徹底清潔瓶身內外，最後裝入消毒搓手液或酒精。

「自動撳𨋢神器」使用方法非常方便，市民打開瓶蓋以海棉撳掣即可；創作的網民更稱可以擠出酒精順手消毒按鍵，而且不限於搭升降機，任何日常有需撳掣的情況如自動櫃員機也適用，以後毋須再用紙巾造成浪費，又不必在用完鎖匙後重新消毒。

不少網民欣賞「自動撳𨋢神器」的設計，表示要立即幫家人製作，也有人笑言當樓主的帖文一出，市面的膠水或會被瘋狂搶購，還會自動變成升降機服務員，「之後個個見到就叫你幫佢撳𨋢」；可惜部分網民「突破盲點」表示，「首先你要買到消毒搓手液」。

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