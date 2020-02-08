【武漢肺炎】隔離人士寵物被偷走「活埋」　內地律師指違反物權法

較早前傳出「寵物會感染武漢肺炎」消息後，內地有寵物主人疑將貓隻拋出窗外殺死，繼世衛澄清未有相關證據後，日前國家衛生健康委員會再次解釋，並未發現有寵物中招傳給人類，更沒發現病人傳給貓狗。有無錫街道工作員一度「活埋」主人被隔離的活貓，向傳媒稱自己是依《傳染病防治法》來捕殺動物，屬「無害化處理」沒違法，不過有內地律師認為，目前各方都未能證明寵物會受感染，殺寵物違反了物權保護法規。

日前有網民申訴，他離家接受隔離時，所住社區將他養的貓活埋殺死，圖為他的貓。（微博圖片）

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內地目前出現兩現象，分別是有寵物主人因誤會拋棄甚至殺死寵物，一種是有地區私下「處理」掉高危人士的寵物。有內地傳媒聯絡到長春一名貓主，他說上月底家人在微信群轉發關於「寵物也會感染武漢肺炎！李蘭娟：如接觸到疑似患者一樣要隔離」的訊息，幸好他堅持保護貓咪，但身邊有人選擇將貓送走。之後北京、上海、廣州多地都出現棄養情況，甚至傳出主人下手殺貓。

其實，國家衛健委高級別專家組成員李蘭娟接受央視訪問時，原意是疫症期間，主人要加強看管寵物，如寵物沒接觸過患者，而本身又健康就沒問題，但萬一寵物在外面接觸過患者，就要好好監控起來，沒有肯定武漢肺炎會傳給寵物。

另一個現象更為離譜，2月1日江蘇無錫東亭街道一名人士需接受隔離觀察，社區工作人員上門消毒時發現他養了貓，在區內人士強烈要求下，竟私下將貓活埋，同時杭州、西安都出現同類未經主人同意對寵物進行所謂「無害化」處理的情況。

一名網民受朋友所託照顧一隻小貓，她1月12日曾到湖北，度過14天隔離後她駕車到杭州蕭山，想將貓還給朋友，結果朋友一接到貓就被村委搶走，到了當晚說「貓已經被處理」，記者追問下，工作人員承認是「直接殺掉後埋起來」，因為村委會認為車上有湖北回來的人。

曾活埋貓咪的無鍚東亭街道工作人員稱，他們是根據《傳染病防治法》做事，即傳染病爆發時，可以控制及捕殺染病野生動物。有內地律師稱，目前根本沒證據表明武漢肺炎能傳給貓狗，不應採取捕殺動物的緊急措施，更何況法律訂明捕殺的應是「染疫的動物」，但相關單位未能提供寵物染疫的證據。現時內地法律寵物屬主人的私人物品，故未經同意下殺掉別人的貓狗，已違反物權法。

就寵物會傳播武漢肺炎的誤解，國家衛生健康委員會專家組成員蔣榮猛日前表示，目前為止都沒有發現寵物會感染武漢肺炎傳給人，更沒發現病人傳染貓狗。

另一方面，他們所謂的「無害化」處理也有誤解，內地獸醫指「填埋」方法是針對發病死亡的動物，過程中要用石灰等消毒，一般只用於處理規模化養殖的動物，針對寵物應以專業的火化形式，雖然貓狗本身有自己的冠狀病毒，但和武漢肺炎是兩碼子的事，光光填埋也沒法達到他們口中的「無害化」。

（新京報）